طعنه سنگین ایران به گروسی

نمایندگی ایران در وین با انتقاد از رویکرد دوگانه گروسی، سکوت او در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را زیر سؤال برد.









به گزارش تابناک؛ نمایندگی دائم ایران در دفتر سازمان ملل در وین در بیانیه‌ای در ایکس، از سیاسی‌کاری و رویکرد دوگانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران و دیگر کشورها انتقاد کرد.

انتقاد ایران از سکوت گروسی در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای کشور

در این بیانیه آمده: قابل توجه است که محکومیت قاطعانه را مدیرکل آژانس رافائل گروسی می‌تواند استفاده کند. اما چرا آن را در همه موقعیت‌ها به‌طور یکسان به کار نمی‌گیرد؟

هنگامی که بمب‌های آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که تحت پادمان آژانس قرار داشتند، اصابت کردند، اقدامی بی‌سابقه در تاریخ آژانس، یا زمانی که کارکنان هسته‌ای ایران ترور شدند، هیچ‌گاه چنین اقداماتی محکوم نشدند.

طعنه تهران به «خشم گزینشی»

در آن موارد، مدیرکل آژانس ظاهراً معتقد بود که محکوم کردن این اقدامات خارج از «حوزه اختیارات» و «وظایف» اوست.

خشم گزینشی، از ارکان ایمنی هسته‌ای و نظام پادمان نیست؛ بلکه از ارکان رزومه‌سازی است.

انجام وظایف و مسئولیت‌های سازمانی، اختیاری نیست. حرفه‌ای‌گری مستلزم پایبندی به اصولی یکسان است.

واکنش نمایندگی ایران به بیانیه آژانس درباره حملات پهپادی به کارکنان نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و نیروگاه حرارتی مجاور بود که آن‌ها را به‌شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این حملات شد. در حالی که مدیرکل آژانس تاکنون حاضر نشده حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت این نهاد سازمان ملل در ایران را محکوم کند.

منبع: فارس