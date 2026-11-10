جزئیات جدید از فرار هواگردهای آمریکا از بیم ایران



به گزارش تابناک، بر اساس داده‌های ردیابی پرواز، چندین فروند هواپیمای نظامی آمریکا روز دوشنبه یک پایگاه نیروی هوایی بریتانیا در انگلستان را ترک کرده‌اند. این دومین بار در دو ماه گذشته است که تجهیزات و هواگردهای نظامی آمریکا از پایگاه‌های مستقر در بریتانیا به مکان‌های دیگری منتقل می‌شوند.

بر اساس داده‌های ردیابی پرواز که روزنامه واشنگتن‌پست صحت آن‌ها را تأیید کرده است، سه فروند بالگرد «اوسپری» که نیروهای عملیات ویژه آمریکا از آن‌ها استفاده می‌کنند و ۱۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان «کی‌سی-۱۳۵ آر استراتوتانکر» به پایگاه‌های دیگری در بریتانیا، اسپانیا و آلمان منتقل شده‌اند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که هواپیماهای آمریکایی در پی تهدیدی از سوی ایران از این پایگاه تخلیه شده‌اند. با این حال، ماهیت دقیق تهدید احتمالی و دلایل این جابه‌جایی همچنان مشخص نیست.سخنگوی فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا اعلام کرد به دلیل «ملاحظات امنیت عملیاتی» ، درباره جابه‌جایی هواپیماها یا اقداماتی که برای حفاظت از نیروهای آمریکایی انجام شده است، اظهارنظر نمی‌کند.

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا نیز گفت این وزارتخانه درباره فعالیت‌های نظامی کشورهای دیگر اظهارنظر نمی‌کند. این وزارتخانه افزود: «هواپیماها و سایر تجهیزات نظامی به‌طور منظم و متناسب با نیازهای عملیاتی جابه‌جا می‌شوند.»

پایگاه هوایی میلدنهال در منطقه سافک، در شمال شرقی لندن، یکی از مراکز اصلی نیروی هوایی آمریکا در بریتانیاست و یک یگان سوخت‌رسانی هوایی را در خود جای داده است. همچنین یک یگان عملیات ویژه آمریکا با بیش از هزار نیروی نظامی در این پایگاه مستقر است که مأموریت آن پشتیبانی و تأمین تجهیزات نیروهای نظامی است.این جابه‌جایی‌ها بیش از یک ماه پس از آن انجام می‌شود که آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه فیرفورد، در غرب لندن، خارج کرد.نیروهای آمریکایی در جریان جنگ علیه ایران از این پایگاه استفاده می‌کردند.

منبع: فارس

