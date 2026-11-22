به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی با طعنه به ترامپ نوشت: ایران ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) ، ایرانِ ۱۹۴۳ (۱۳۲۱) کنفرانس تهران و ۱۹۴۵ (۱۳۲۳) کنفرانس یالتا نیست؛ همانطورکه آمریکای ۲۰۲۶ آمریکای آن دوران نیست و به یک کشور شکست خورده و نه فاتح در جنگ تبدیل شده است!

رضایی افزود: جهان تغییر کرده است؛ با عکس‌های کهنه نمی‌توان نظم فعلی را به گذشته بازگرداند!



