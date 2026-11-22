گروه استان‌ها ـ در پی حمله دو فرد شرور با سلاح سرد به نیروهای انتظامی در چهارراه آزادشهر مشهد، سه نفر از کارکنان پلیس به‌صورت سطحی مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، شامگاه یکشنبه، دو فرد شرور با چاقو به نیروهای پلیس مستقر در چهارراه آزادشهر مشهد حمله کردند که در جریان این حادثه سه نفر از کارکنان انتظامی به‌صورت سطحی مجروح شدند.





بر اساس این گزارش، با اقدام سریع و به‌موقع مأموران انتظامی، هر دو متهم با شلیک گلوله زمین‌گیر و دستگیر شدند.





اخبار تکمیلی درباره جزئیات این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.