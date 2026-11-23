گروه استان‌ها - مصرف مشروبات الکلی تقلبی و آلوده به متانول بار دیگر در فارس حادثه آفرید؛ حادثه‌ای که در پی آن پلیس از دستگیری هفت نفر از عوامل توزیع این مشروبات خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ؛ سردار «عزیزالله ملکی» فرمانده انتظامی استان فارس، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصدهای اطلاعاتی مأموران پلیس درباره فعالیت افرادی در زمینه توزیع مشروبات الکلی تقلبی در شهرستان‌های شیراز و مرودشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان بررسی‌های پلیسی، هفت نفر شناسایی شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: در بازرسی از سه منزل متعلق به متهمان، مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی تقلبی و مسموم به همراه تجهیزات بسته‌بندی، وکیوم و پلمب کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان یادآور شد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار ملکی همچنین با استناد به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در پی مصرف این مشروبات، ۳۸ نفر شامل زنان و مردان دچار مسمومیت شده‌اند که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داده و چهار نفر نیز به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

این حادثه بار دیگر نشان می‌دهد مصرف نوشیدنی‌های آلوده به متانول می‌تواند در مدت کوتاهی به مسمومیت شدید، آسیب‌های جبران‌ناپذیر و مرگ منجر شود؛ موضوعی که ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی، شناسایی شبکه‌های توزیع و برخورد قاطع با عوامل تهیه و عرضه این مواد را دوچندان می‌کند.