گروه استان‌ها - حادثه تلخ مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در هرمزگان تاکنون سه قربانی گرفته و ۱۳ نفر را راهی بیمارستان کرده است؛ بندرعباس با ثبت هر سه مورد فوتی، کانون اصلی این حادثه است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، موجی از مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در هرمزگان، تاکنون جان سه نفر را گرفته و ۱۳ نفر دیگر را راهی مراکز درمانی کرده است؛ حادثه‌ای نگران‌کننده که بار دیگر خطر مرگبار مصرف مشروبات الکلی با ترکیبات نامشخص و احتمال وجود متانول را به صدر هشدارهای بهداشتی استان آورده است.

فریده حسن‌زاده، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با اعلام آخرین آمار این حادثه اظهار کرد: تا ساعت ۱۳ روز دوم آذرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۶ نفر با علائم مسمومیت ناشی از مصرف الکل شناسایی شده‌اند که سه نفر جان خود را از دست داده و ۱۳ نفر دیگر در مراکز درمانی بستری هستند.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از مجموع افراد بستری، ۹ نفر در بندرعباس، دو نفر در میناب و دو نفر در قشم تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند. هر سه مورد فوتی نیز مربوط به شهرستان بندرعباس است.

متانول؛ سم خاموش و مرگبار

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با هشدار درباره خطرات متانول یا الکل صنعتی تأکید کرد: مصرف حتی مقادیر اندک این ماده سمی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اندام‌های حیاتی بدن، از جمله عصب بینایی، کلیه‌ها و سیستم عصبی وارد کند و در مواردی به نابینایی و مرگ منجر شود.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست با افزایش آگاهی و حساسیت نسبت به رفتارهای پرخطر جوانان و نوجوانان، از عادی‌انگاری مصرف مشروبات الکلی و به‌ویژه فرآورده‌های با منشأ و ترکیبات نامشخص جلوگیری کنند.

هشدار فوری؛ منتظر بروز علائم نمانید

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داده است در صورت احتمال مصرف مشروبات الکلی و مشاهده علائمی مانند تاری دید، سردرد، تهوع، استفراغ، سرگیجه یا اختلال در سطح هوشیاری، فرد باید بدون فوت وقت به مرکز درمانی منتقل شود؛ چراکه علائم مسمومیت با متانول ممکن است با تأخیر ظاهر شوند و انتظار برای بروز نشانه‌های شدیدتر می‌تواند خطرناک باشد.

با توجه به ادامه مراقبت از افراد بستری، باید منتظر ماند و دید بررسی‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی‌های بعدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان چه ابعاد تازه‌ای از این حادثه تلخ را روشن خواهد کرد.

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