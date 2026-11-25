گروه استان‌ها - ماهور رحیمی، هندبالیست کردستانی، با نظر کادر فنی به نهمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در رده سنی زیر ۱۷ سال دعوت شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، فدراسیون هندبال با انتشار بخشنامه‌ای، اسامی بازیکنان دعوت‌شده به نهمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان پسران ایران در رده سنی زیر ۱۷ سال و گروه نخست را اعلام کرد.

بر اساس فهرست منتشرشده، «ماهور رحیمی» ، هندبالیست کردستانی نیز با نظر کادر فنی در جمع دعوت‌شدگان به اردوی آماده‌سازی تیم ملی قرار گرفته است.

این اردو طی روزهای چهارم و پنجم آذرماه به میزبانی کمپ فدراسیون هندبال در تهران برگزار می‌شود و بازیکنان دعوت‌شده در تمرینات تدارکاتی و مراحل انتخابی تیم ملی حضور خواهند داشت.

گفتنی است در مجموع ۳۱ بازیکن به اردوی گروه نخست تیم ملی هندبال نوجوانان ایران دعوت شده‌اند.