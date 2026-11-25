گروه استان‌ها - در شرایطی که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرده، ظاهراً مدیران این وزارتخانه برای ارائه کارنامه عملکرد به تکاپو افتاده‌اند؛ تا جایی که در سنندج پروژه‌ای که در دولت شهید رئیسی افتتاح شده بود، دوباره افتتاح شد؛ مراسمی که اعتراض پیمانکار طلبکار به آن، به ضرب‌وشتم و انتقال وی به مرکز درمانی انجامید.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، استخر مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران سنندج که در سال ۱۴۰۲ و در دور دوم سفر شهید آیت‌الله رئیسی و با حضور سیدصولت مرتضوی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شده بود، امروز بار دیگر با حضور محمدهادی عسکری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه، افتتاح شد!

اما حاشیه اصلی این مراسم، نه افتتاح یک پروژه، بلکه اعتراض پیمانکاری بود که مدعی است بخشی از مطالباتش هنوز پرداخت نشده است.

بنا بر اطلاعات دریافتی تابناک کردستان، پیمانکار با حضور در محل مراسم، نسبت به افتتاح مجدد پروژه بدون تسویه مطالباتش اعتراض کرد؛ اعتراضی که ظاهراً با واکنش تعدادی از افراد حاضر در مراسم مواجه شد و در نهایت به درگیری فیزیکی و کتک‌کاری وی انجامید.

گفته می‌شود پیمانکار پس از مراجعه به مرجع قضایی و ثبت شکایت، به یکی از مراکز درمانی سنندج منتقل شده و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته است.

نکته تأسف‌بار ماجرا آنجاست که این اتفاق بنا بر اطلاعات دریافتی در حضور معاون وزیر، یکی از نمایندگان سنندج در مجلس، معاون اقتصادی استاندار و برهان صلواتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان رخ داده است.

اکنون چند سؤال جدی مطرح است؛ چرا پروژه‌ای که قبلاً افتتاح شده، دوباره در فهرست افتتاحیه‌ها قرار گرفته است؟ چرا مطالبات پیمانکار هنوز پرداخت نشده و مهم‌تر از همه، چه کسانی به‌جای پاسخگویی به مطالبه او، دست به برخورد فیزیکی زده‌اند؟

آقای مدیرکل! اگر قرار است برای کارنامه عملکرد وزارتخانه افتتاحیه برگزار کنید، آیا پرداخت مطالبات پیمانکاران و صیانت از حقوق آنان هم بخشی از این کارنامه نیست؟

سومین کارت زرد وزیر را نمی‌توان با افتتاح دوباره پروژه‌های قدیمی جبران کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان مطالبه یک پیمانکار را با برخورد فیزیکی خاموش کرد.

تابناک کردستان ضمن پیگیری این ماجرا، خواستار شفاف‌سازی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و بررسی فوری ابعاد این اتفاق از سوی دستگاه قضایی است.