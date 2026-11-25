گروه استان‌ها - با برگزاری آیین تکریم و معارفه فرماندار مریوان، مجتبی قبادی با حکم جدید به‌عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان معرفی و جایگزین نژاد جهانی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان مریوان با حضور علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، امام جمعه مریوان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن شهید سلیمانی این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، مجتبی قبادی به‌عنوان سرپرست جدید فرمانداری مریوان معرفی و از خدمات و تلاش‌های نژاد جهانی در دوران مسئولیت فرمانداری این شهرستان تقدیر شد.

قبادی از مدیران باسابقه در حوزه‌های اجرایی و مدیریتی است که پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون فرماندار جوانرود، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه، مشاور استاندار کرمانشاه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه و مدیرکل دفتر امور استانداری کردستان را برعهده داشته است.

با آغاز مسئولیت قبادی، نگاه‌ها به برنامه‌ها و رویکرد مدیریتی وی در اداره شهرستان مرزی مریوان و پیگیری مطالبات و مسائل این منطقه دوخته خواهد شد.