ترامپ پس از گفت‌وگوهای شب گذشته خود با مارک روته، دبیرکل ناتو خواستار آن شد که پوتین به اقدامات نظامی خود در اروپا پایان دهد.



به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا احتمالا نخستین بار است که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد که در جریان دیدارهایش با ولادیمیر پوتین در چین، زمان زیادی را صرف صحبت درباره این موضوع کرده است که دوست دارد رئیس‌جمهور پوتین تمام اقدامات نظامی علیه سرزمین‌های مختلف در سراسر اروپا را متوقف کند.

ترامپ مشخص نکرده است منظورش از «سرزمین‌های مختلف در سراسر اروپا» دقیقا کدام مناطق است؛ موضوعی که مانند بسیاری از اظهارات او مبهم باقی مانده است. با این حال، اظهاراتش پس از وقوع چندین حادثه امنیتی مرتبط با روسیه علیه کشورهای واقع در جناح شرقی ناتو، از جمله استونی، دانمارک و لهستان مطرح می‌شود.

مایلم پوتین به تمام اقدامات نظامی در اروپا پایان دهد



او در شبکه اجتماعی خود نوشت: در جریان گفت‌وگوهایم با رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در چین، زمان زیادی را به این موضوع اختصاص دادم که مایلم شاهد آن باشم که رئیس‌جمهور پوتین به تمامی اقدامات تجاوزکارانه نظامی علیه سرزمین‌های مختلف در سراسر اروپا پایان دهد و نیروهای نظامی خود را عقب بکشد؛ به این امید که توافقی میان روسیه و اوکراین حاصل شود و این توافق هرچه سریع‌تر به دست آید.

وی افزود: من واقعاً معتقدم که این امر احتمال تحقق بسیار بالایی دارد. هر ماه هزاران نفر کشته می‌شوند؛ یک حمام خون تمام‌عیار! دستیابی به چنین توافقی، ادای احترامی بزرگ به همه کسانی خواهد بود!

ترامپ در ادامه آورده است: دیشب در مارالاگو، افتخار دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، را داشتم. در این دیدار، موضوعات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و من او را در جریان گفت‌وگوهایم با رئیس‌جمهور پوتین قرار دادم.

ترامپ همچنین در پست دیگری در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این پرسش را مطرح کرد که چرا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای منتشر نشده است؛ این در حالی است که وزارت بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه این رقم را از ۳.۴ درصد به ۴.۳ درصد افزایش داد؛ رقمی که از انتظارات بازار بالاتر بود.

ترامپ نوشت: «تازه مشخص شده است که ارقام واقعی اقتصاد که پیش از انتخابات منتشر شده بودند، جعلی بوده‌اند و دیروز نهادی دولتی که مسئول تهیه این آمار است، اصلاحیه‌ای صادر کرد. اقتصاد آمریکا در دوران دولت ترامپ بسیار بهتر از ارقام مثبتی است که پیش‌تر منتشر شده بودند.»