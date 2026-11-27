گروه استان‌ها - استاندار بوشهر از پیش‌بینی تولید بیش از ۴۰ هزار تن میگوی پرورشی در استان طی سال جاری خبر داد؛ ظرفیتی که در صورت توسعه زنجیره تولید و صادرات، می‌تواند سهم قابل توجهی در اشتغال و اقتصاد دریامحور استان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریایی بوشهر اظهار کرد: این استان با برخورداری از ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در خلیج فارس، از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی دریاپایه کشور به شمار می‌رود.

وی صنعت شیلات را یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: ظرفیت‌های موجود در بخش‌های صید و صیادی، پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس، تولید جلبک و سایر آبزیان، فرآوری و صادرات محصولات شیلاتی، فرصت مناسبی برای افزایش تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری ایجاد کرده است.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش صنعت شیلات تاکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید، توسعه صنایع تبدیلی و افزایش صادرات محصولات آبزی از جمله رویکردهای مدیریت استان در این حوزه است.

زارع همچنین حضور شرکت‌های تولیدی و فعالان صنعت شیلات استان در نمایشگاه‌های مرتبط را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بوشهر، تبادل دانش و فناوری، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های تجاری عنوان کرد.

وی با استقبال از حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در استان بوشهر افزود: آماده‌ایم با حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه صنعت شیلات، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات محصولات آبزی را فراهم کنیم.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت تولید میگوی پرورشی استان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۰ هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شود.