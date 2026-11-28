گروه استان‌ها - همزمان با برگزاری پویش سراسری درختکاری به‌مناسبت روز مادر، استان بوشهر در نهم آذرماه میزبان کاشت ۴۳۰ اصله نهال در ۹ شهرستان خواهد بود؛ حرکتی که قرار است با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی، پیوند میان پاسداشت مادران و مسئولیت‌پذیری در قبال طبیعت را پررنگ‌تر کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «علیرضا منصوری» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، از اجرای پویش درختکاری روز مادر همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر و شهرستان‌های تابعه خبر داد و از مردم، مسئولان، سازمان‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه برای مشارکت در این حرکت زیست‌محیطی دعوت کرد.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: این پویش فرصتی برای پیوند عاطفه، مسئولیت اجتماعی و توجه به محیط زیست است و می‌تواند با حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ کاشت و نگهداری درخت در جامعه باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به جزئیات اجرای این برنامه افزود: در مجموع ۴۳۰ اصله نهال در نقاط مختلف استان بوشهر کاشته می‌شود که سهم شهرستان‌ها با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده متفاوت است.

بر اساس اعلام وی، در مرکز استان ۵۰ اصله نهال در پارک مادر بوشهر کاشته خواهد شد. همچنین در دیلم ۵۰ اصله نهال در مجاورت شرکت کشتی‌سازی مرتضی کشتی، در تنگستان ۱۰ اصله در گلزار شهدای شورکی، در جم ۲۰۰ اصله در بوستان مادر، در دشتستان ۱۰ اصله در روستای سرکره، در دشتی ۱۰ اصله در گلزار شهدای درازی، در دیر ۳۰ اصله در پارک زندگی دوراهک، در کنگان ۳۰ اصله در پارک بی‌بی حبش و در گناوه ۴۰ اصله نهال در پارک غدیر نوروزآباد غرس می‌شود.

منصوری با دعوت از شهروندان برای حضور در این پویش خاطرنشان کرد: درختکاری تنها به کاشت یک نهال محدود نمی‌شود، بلکه اقدامی ماندگار برای توسعه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط زندگی و انتقال فرهنگ مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی به نسل‌های آینده است.

وی همچنین از خبرنگاران، فعالان محیط زیست، تشکل‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی خواست با حضور و اطلاع‌رسانی درباره این رویداد، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم را فراهم کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در پایان با تأکید بر اهمیت تداوم چنین برنامه‌هایی گفت: پویش درختکاری روز مادر فرصتی برای پاسداشت مادران، طبیعت و زندگی است و هر نهالی که امروز در خاک کاشته می‌شود، می‌تواند نمادی از امید، سرسبزی و آینده‌ای بهتر برای نسل‌های فردا باشد.