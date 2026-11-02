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معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد؛

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، نماد وحدت و انسجام ملی است

گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در شرایط حساس کشور، از مردم استان به‌ویژه دانش‌آموزان خواست با حضوری پرشور، بار دیگر وحدت، همدلی و انسجام ملی خود را به نمایش بگذارند.

کد خبر: 100000147تاریخ انتشار: 624 بازدید

ورمقانی

«علی‌اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: با توجه به جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و همچنین توطئه‌های ۴۷ ساله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اهمیت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سال جاری دوچندان شده است.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان این جنگ‌ها، به‌صورت آشکار علیه تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران وارد عمل شدند و حملات نظامی را در دستور کار قرار دادند.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر جایگاه ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تصریح کرد: امسال این مناسبت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حضور مردم در راهپیمایی می‌تواند پیام روشنی از ایستادگی و انسجام ملت ایران به جهانیان مخابره کند.

وی با دعوت از آحاد مردم استان کردستان، به‌ویژه دانش‌آموزان، برای حضور گسترده در این مراسم خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مردم ایران در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر ایستادند و انسجام ملی خود را به جهانیان نشان دادند، انتظار می‌رود در راهپیمایی ۱۳ آبان نیز با حضوری پرشور، بار دیگر همراهی و همبستگی خود را به اثبات برسانند.

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