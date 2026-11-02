به گزارش تابناک؛ «وانگ یی» وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین امروز (دوشنبه‌) با «علی باقری کنی» معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پکن دیدار کرد.

وزارت خارجه چین طی بیانیه‌ای با اعلام این خبر، گفت که وانگ، گفتگو و مذاکره را تنها راه حل درگیری فعلی در غرب آسیا دانسته و حمایت پکن از تهران در حفاظت از حاکمیت و امنیت خود را تکرار کرد.

این وزارتخانه توضیح داد که وزیر امور خارجه چین آمادگی پکن را برای ادامه همکاری با همه طرف‌ها برای بازگرداندن صلح در منطقه غرب آسیا تأیید کرد.

در این بیانیه آمده است: «درگیری فعلی در خاورمیانه طولانی و رو به گسترش است و گفتگو و مذاکره تنها راه حل آن است. همه طرف‌ها باید نسبت به مردم و تاریخ خود مسئولانه عمل کنند، به سمت یکدیگر حرکت کرده و به جای توسل دوباره به زور، بر یک راه حل سیاسی با روحیه‌ای منطقی و عمل‌گرایانه تمرکز کنند».

این بیانیه ادامه می‌دهد: «چین مایل است از مجموعه‌ای از ابتکارات و پیشنهادات ارائه شده توسط رئیس جمهور شی جینپینگ درمورد آرام کردن اوضاع در خاورمیانه حمایت کند و به همکاری با همه طرف‌ها برای بازگرداندن صلح منطقه‌ای ادامه دهد».

بر این اساس، وانگ اظهار داشت: «علی‌رغم اوضاع آشفته و متغیر بین‌المللی، روابط چین و ایران توسعه پایدار خود را حفظ کرده است که به نفع اساسی مردم هر دو کشور است و همچنین آرمان‌های جنوب جهان برای وحدت و همکاری را برآورده می‌کند».

وی همچنین افزود: «چین از ایران در حفظ حاکمیت و امنیت خود حمایت می‌کند و مایل است با ایران برای ارتقای توسعه مداوم روابط چین و ایران همکاری کند».

به گفته وزارت خارجه چین، باقری نیز در این دیدار، دیدگاه‌ها و مواضع ایران درمورد اوضاع منطقه‌ای را توضیح داده و گفت که ایران قاطعانه از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود محافظت و در برابر سلطه و تهدیدها مقاومت خواهد کرد.

طبق این بیانیه، باقری با بیان اینکه ایران مایل است با همه طرف‌ها برای تلاش فعال در جهت صلح و ثبات منطقه‌ای مذاکره کند، توضیح داد: «ایران از ابتکارات و پیشنهادات ارائه شده توسط رئیس جمهور چین شی جینپینگ و موضع ثابت پکن در مورد حفظ چندجانبه‌گرایی قدردانی می‌کند و مشتاقانه منتظر است تا چین نقش مهم‌تری در صلح بین‌المللی و منطقه‌ای ایفا کند».

بر این اساس، وی همچنین افزود که ایران مایل است توسعه پایدار روابط ایران و چین را ارتقا داده و همکاری با چین را در چارچوب‌های بین‌المللی و چندجانبه تقویت کند.

همزمان، خبرنگار شبکه «المیادین» در پکن به نقل از یک منبع آسیایی گزارش داد که مذاکرات سه‌جانبه بین مقامات ایران، عمان و چین در جریان است.

منبع: فارس