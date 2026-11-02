گروه استان‌ها - فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت ریشه‌یابی علمی آسیب‌های اجتماعی، گفت: شناسایی علل و عوامل بروز معضلاتی همچون طلاق، تقویت امید اجتماعی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی باید در اولویت برنامه‌های پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «سیدغریب سجادی» فرماندار سنندج در کارگروه ساماندهی امور جوانان شهرستان سنندج، با اشاره به ضرورت توجه جدی به آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: حال عمومی جامعه در شرایط کنونی مطلوب نیست و بخشی از این وضعیت به بدنه اجتماعی و زندگی روزمره مردم نیز سرایت کرده است؛ بنابراین باید مسائل و مشکلات اجتماعی به‌صورت دقیق بررسی و برای آن‌ها راهکارهای مؤثر پیش‌بینی شود.

وی با بیان اینکه جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیته است، افزود: بروز برخی چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی در چنین شرایطی دور از انتظار نیست، اما مهم‌ترین مسئله، شناخت ریشه‌ها و برنامه‌ریزی صحیح برای مدیریت آن‌هاست.

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جامعه مدنی تصریح کرد: در کنار تلاش دستگاه‌های اجرایی، باید از توان انجمن‌ها، فعالان اجتماعی و افراد صاحب‌نفوذ و مورد اعتماد مردم برای کاهش آسیب‌ها استفاده کرد.

سجادی همچنین با اشاره به نقش فضای مجازی در بازتاب مسائل اجتماعی گفت: انتشار گسترده اخبار منفی می‌تواند بر امید و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو در کنار اطلاع‌رسانی درباره مشکلات، باید اقدامات مثبت و فعالیت‌های امیدآفرین جامعه نیز به‌درستی منعکس شود.

وی با اشاره به روند افزایشی برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق خاطرنشان کرد: این مسائل نیازمند چاره‌اندیشی جدی، بررسی علمی و علت‌شناسی دقیق هستند و صرف بیان مشکلات نمی‌تواند به حل آن‌ها منجر شود.

فرماندار سنندج تأکید کرد: دانشگاهیان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و صاحب‌نظران علمی باید برای شناسایی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی وارد میدان شوند و در این زمینه نباید صرفاً به نگاه مدیریتی و اداری اکتفا کرد.

سجادی با اشاره به ظرفیت آموزش‌وپرورش و مجموعه بهداشت و درمان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: این دستگاه‌ها می‌توانند در قالب طرح‌هایی همچون «نماد» و «سراج» از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان برای شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بیشتر بهره بگیرند.

وی در ادامه بر ضرورت فعال‌سازی انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی برای توسعه نشاط اجتماعی، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و بهره‌گیری بهتر از فضاهای فرهنگی و ورزشی استفاده کنند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه حل مسائل اجتماعی تنها بر عهده دستگاه‌های دولتی نیست، اظهار کرد: بدون مشارکت مردم و مسئولیت‌پذیری جمعی نمی‌توان در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی به نتایج مطلوب دست یافت.

سجادی همچنین خواستار توجه هم‌زمان به جوانان مناطق شهری و روستایی شد و افزود: برنامه‌ریزی در حوزه جوانان نباید صرفاً به شهر محدود شود، بلکه باید زمینه تقویت فضاهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در روستاها نیز فراهم شود تا جوانان این مناطق از فرصت‌های مناسب برای فعالیت و شکوفایی استعدادهای خود برخوردار باشند.

وی تقویت امید اجتماعی و مشارکت عمومی را از الزامات مدیریت مسائل اجتماعی دانست و گفت: هرچه ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی، انجمن‌ها، نخبگان و مردم بیشتر شود، امکان شناسایی و حل مشکلات اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.

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