پيام تبريک فرمانده انتظامي استان کردستان به مناسبت يوم الله 13 آبان

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامي استان با صدور پيامي فرا رسيدن يوم الله 13 آبان، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانش‌آموز، به‌ويژه 168 دانش‌آموز شهيد مدرسه شجره طيبه ميناب، در اثر جنايات آمريکاي جنايتکار و رژيم کودک‌کش صهيونيستي در جريان جنگ تحميلي سوم، روز دانش آموز، روز تسخير لانه جاسوسي و روز ملي مبارزه با استکبار جهاني را به ملت شريف ايران تبريک گفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان متن پيام سردار «يحيي الهي» فرمانده انتظامی استان کردستان ،به مناسبت روز یوم‌الله ۱۳آبان‌ماه به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحيم»

روز 13 آبان در تاريخ کشور يادآور رخدادهاي ارزشمندي است که هريک از آن ها علاوه بر ثبت واقعه اي ملي يک مناسبت جهاني را بازگو مي کند.

تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام و نامگذاري اين روز به عنوان روز ملي مبارزه با استکبار جهاني، با خود پيامي را به همراه دارد که حاکي از زبوني و انحطاط تمامي دولت ها و افرادي هستند که خود از تشکيل دهندگان استکبار و يا از حاميان آن بوده اند و دنيا شاهد است که چند تن از قدرتمندترين افرادي که روزي سوداي ظلم و ستم و استبداد آن ها در ميان بوده و امروز حتي سخني از آن ها به گوش نمي رسد.

از ديگر مناسبت هاي اين روز مي توان از تبعيد بنيانگذار کبير انقلاب به ترکيه ياد کرد که سرآغازي بر سرنگوني استکبار در ميهمن اسلامي شد و همگان شاهد بودند که حتي اين تبعيد هم نتوانست در مبارزه رژيم شاهنشاهي با آزادي خواهي همنوايي کند.

همچنين اقدامات خصمانه و جنايات ددمنشانه آمريکاي جنايتکار و رژيم کودک‌کش صهيونيستي در جريان جنگ تحميلي سوم، به‌ويژه حمله وحشيانه به مدرسه شجره طيبه ميناب و به شهادت رساندن 168 دانش‌آموز بي‌گناه، سندي آشکار از ماهيت ضدانساني مدعيان دروغين حقوق بشر است؛ جنايتي هولناک که قلب ملت ايران را به درد آورد و نام اين دانش‌آموزان مظلوم را براي هميشه در حافظه تاريخي ملت ايران ماندگار ساخت.

اينجانب ضمن گراميداشت ياد و خاطره تمامي شهداي دانش‌آموز، به‌ويژه شهداي مظلوم مدرسه ميناب، فرارسيدن 13 آبان، روز دانش‌آموز را به آينده‌سازان ميهن اسلامي، فرهنگيان فرهيخته و خانواده‌هاي گرانقدر آنان تبريک عرض مي‌کنم و اميدوارم دانش‌آموزان عزيز با تکيه بر علم، ايمان، بصيرت و روحيه استکبارستيزي، در برابر توطئه‌ها و جنگ شناختي دشمنان هوشيار بوده و با تلاش و مجاهدت علمي، زمينه‌ساز پيشرفت، اقتدار و سربلندي ايران اسلامي باشند.

انتهای پیام/