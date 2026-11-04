از تهران تا صدها شهر کشور، ملت ایران در یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «میثاق با شهیدان؛ نبرد با استکبار» به میدان آمدند تا بار دیگر فریاد استقلال‌خواهی و استکبارستیزی خود را علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی به گوش جهانیان برسانند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ صبح امروز، چهارشنبه ۱۳ آبان، خیابان‌های تهران و صدها شهر کشور حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت؛ روزی که در حافظه تاریخی ملت ایران تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه یادآور سه فصل سرنوشت‌ساز از مبارزه با استبداد داخلی و سلطه خارجی است.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از ساعات ابتدایی صبح با حضور گسترده خانواده‌ها، دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم آغاز شد. در تهران، میدان فلسطین نقطه آغاز حرکت مردمی بود و جمعیت با عبور از خیابان آیت‌الله طالقانی به سمت محل سابق سفارت آمریکا حرکت کرد؛ مکانی که در ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی به لانه جاسوسی شهرت یافت.

پرچم ایران در دستان نسل‌های مقاومت

آنچه در نخستین ساعات این راهپیمایی بیش از هر چیز به چشم می‌آمد، حضور پرچم‌های سه‌رنگ ایران در دستان زنان و مردان، نوجوانان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها بود. تصاویر شهیدان، به‌ویژه شهدای دفاع از میهن و فرماندهان شهید، در کنار پرچم‌های ایران جلوه‌ای ویژه به این اجتماع بخشیده بود.

صدای مداحی و شعارهای انقلابی در میدان فلسطین و مسیرهای منتهی به خیابان طالقانی طنین‌انداز شده و جمعیت لحظه‌به‌لحظه بر گستره راهپیمایی افزوده می‌شد.

در میان حاضران، دست‌نوشته‌ها و پلاکاردهایی با مضامین ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی دیده می‌شد. کاریکاتور دونالد ترامپ و نوشته‌هایی در اعتراض به سیاست‌های واشنگتن، بخشی از نمادهای اعتراضی شرکت‌کنندگان بود. شعار «ایران! اتمی شو» نیز بر یکی از دست‌نوشته‌های حاضر در راهپیمایی خودنمایی می‌کرد.





«آمده‌ایم شکوه ملت را نشان دهیم»

حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی امسال، به مناسبت روز دانش‌آموز، جلوه‌ای برجسته داشت. یکی از دانش‌آموزان حاضر در مراسم، درباره انگیزه شرکت در این اجتماع گفت: «آمده‌ایم شکوه ملت را نشان دهیم» و در ادامه تأکید کرد: «از دشمن نمی‌ترسیم.»

تصاویر و دست‌نوشته‌های دانش‌آموزان در کنار پرچم‌های بزرگ و کوچک ایران، نشان می‌داد که مناسبت ۱۳ آبان برای نسل نوجوان نیز فرصتی برای بیان دیدگاه‌ها و اعلام موضع در برابر تحولات سیاسی کشور و جهان است.همچنین در میان تصاویر و نمادهای حاضر در راهپیمایی، تصاویر ماکان نصیری و دانش آموزان میناب نیز به چشم می‌خورد.

در بخش دیگری از مسیر، جمعی از مردم پرچم بزرگ جمهوری اسلامی ایران را بر دستان خود حمل کردند؛ پرچمی که برای برافراشته ماندنش دست‌های بسیاری در کنار یکدیگر قرار گرفته بود؛ تصویری نمادین از حضور هم‌زمان نسل‌ها و اقشار مختلف مردم در این مراسم.





خروش مقابل لانه جاسوسی؛ فریاد علیه سیاست‌های واشنگتن

با نزدیک شدن راهپیمایان به محل سابق سفارت آمریکا، فضای مراسم رنگ‌وبوی دیگری گرفت. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم ایران و تصاویر رهبر شهید، شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «الله‌اکبر، خامنه‌ای رهبر» سر دادند و گروهی نیز با شعارهایی خواستار انتقام خون امام شهید شدند.

پرچم‌گردانی در حوالی لانه جاسوسی و به آتش کشیدن پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی از دیگر صحنه‌های این مراسم بود. این اجتماع تنها به حضور مردم محدود نبود و دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، خانواده‌های معظم شهدا، وزرا، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری نیز در آن حضور یافتند.

از خیابان‌های تهران تا ۹۰۰ نقطه کشور

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی امسال در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور پیش‌بینی شده و این مراسم هم‌زمان در حدود ۹۰۰ شهر در حال برگزاری است.سخنرانی، شعرخوانی، مداحی، رجزخوانی، قرائت قطعنامه پایانی و اجرای سرود از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این روز است.

همچنین طبق برنامه اعلام‌شده، ساعت ۲۰ امشب، شعار «مرگ بر آمریکا» در میادین سراسر کشور طنین‌انداز خواهد شد.

زاکانی: تقابل ایران و آمریکا اختلاف سلیقه نیست

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در سخنرانی مراسم ۱۳ آبان با تأکید بر اینکه تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ریشه‌ای و مبنایی است، گفت این رویارویی اختلاف سلیقه نیست، بلکه تقابل با نظام سلطه و سیاست‌های استکباری آمریکاست.

وی با اشاره به جنایات آمریکا علیه ملت ایران، از کودتای ۲۸ مرداد و حمایت از رژیم پهلوی تا تحریم‌ها، جنگ و تجاوز، تأکید کرد که ملت ایران با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبری در مسیر استقلال و مقاومت ایستاده است.

زاکانی همچنین با اشاره به جنگ اخیر علیه ایران، خواستار هوشیاری در برابر تهدیدها و وعده‌های آمریکا شد و بر ضرورت حفظ وحدت ملی، حمایت از نیروهای مسلح، استمرار حضور مردم در صحنه و تقویت توان دفاعی کشور تأکید کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه آمریکا به تعهدات خود در توافق‌های مختلف پایبند نبوده است، گفت اعتماد به وعده‌های این کشور بدون تضمین عملی امکان‌پذیر نیست. وی همچنین بر ضرورت دیپلماسی فعال برای پیگیری حقوق ملت ایران و مطالبه جبران خسارت از کشورهای حامی آمریکا تأکید کرد.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود، تنگه هرمز را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت راهبردی ایران دانست و درباره پیامد تهدیدهای غیرمتعارف علیه کشور در حوزه هسته‌ای نیز هشدار داد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی ملی و حمایت از مسئولان و نیروهای مسلح، آینده ایران را در گرو حفظ وحدت، پیشرفت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان دانست.

قرائت قطعنامه پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان؛ تأکید بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدها

در پایان مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، قطعنامه پایانی این اجتماع با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای کشور قرائت شد.

در این قطعنامه، شرکت‌کنندگان ضمن محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بر حق دفاع مشروع کشور، ضرورت خونخواهی شهدای جنگ، به‌ویژه ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب، و به‌روزرسانی بانک اهداف برای مقابله با تهدیدهای دشمن تأکید کردند.

همچنین تجدید بیعت با رهبر انقلاب، حمایت از نیروهای مسلح و تقویت توان دفاعی کشور، از محورهای اصلی این قطعنامه بود. راهپیمایان خواستار ایجاد بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه تهدید شدند.

در بخش دیگری از قطعنامه، بر ضرورت بازنگری در منافع و الزامات عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و بررسی خروج عزتمندانه از این پیمان در برابر بدعهدی‌ها و تهدیدهای قدرت‌های سلطه‌گر تأکید شد.

شرکت‌کنندگان همچنین خواستار تقویت وحدت ملی، هماهنگی میان قوای سه‌گانه، هم‌افزایی میدان و دیپلماسی، حمایت از دستاوردهای علمی و فناوری کشور، رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مدیریت بهینه مصرف انرژی شدند.

حمایت از جبهه مقاومت، ملت فلسطین و مردم غزه، لبنان، یمن و عراق و محکومیت سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی از دیگر محورهای این قطعنامه بود.

در پایان، راهپیمایان با تأکید بر ضرورت همبستگی ملت‌های مستقل و مقابله با نظام سلطه، «وحدت جبهه مقاومت» را از مؤلفه‌های مهم تحولات آینده منطقه دانستند.

۱۳ آبان امسال نیز خیابان‌های ایران صحنه نمایش پیوند حافظه تاریخی انقلاب با نسل امروز شد؛ حضوری که شرکت‌کنندگان آن را تجدید میثاق با شهیدان و اعلام ایستادگی در برابر استکبار جهانی می‌دانند؛ پیامی که از میدان فلسطین تهران تا دورترین نقاط کشور، با یک شعار مشترک همراه شده است: میثاق با شهیدان؛ نبرد با استکبار.



