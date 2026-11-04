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روایت سردار رمضان شریف از توطئه جدید آمریکا علیه ایران

سردار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه، از تغییر راهبرد آمریکا علیه ایران از حمله نظامی مستقیم به جنگ ترکیبی و تلاش برای فروپاشی از درون خبر داد.

کد خبر: 100000574تاریخ انتشار: 8514 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز، در جمع مدیران مرکز و راویان پیشکسوت دفاع مقدس به مناسبت" روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" ، با گرامیداشت ۱۳ آبان، این روز را نماد سه جنایت آمریکا و رژیم پهلوی و یادآور سه حادثه مهم تاریخ معاصر ایران دانست و گفت : آغاز تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، وقایعی است که : در همه آنها ، آمریکا متهم شماره اول است .

  وی افزود: تصرف لانه جاسوسی و فروپاشی پادگان جاسوس پرور امریکا در تهران، خط بطلانی بر همه طراحی‌ها و توطئه‌های کاخ سفید در ایران اسلامی کشید و انقلاب اسلامی را بیمه کرد .

 از آژاکس تا ساواک؛ ریشه‌های خباثت

 رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس با اشاره به پیشینه دشمنی آمریکا گفت: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با طراحی و حمایت سیا و MI6 علیه دولت قانونی دکتر مصدق اجرا شد، سرآغاز سلسله اقدامات خصمانه واشنگتن علیه ملت ایران بود . وی با برشمردن بخشی از این فهرست سیاه و تاکید بر عبرت آموزی آن افزود: تأسیس ساواک به عنوان شعبه‌ای از سیا، تحمیل کاپیتولاسیون، حمایت از دیکتاتوری پهلوی، تحریک صدام به جنگ تحمیلی هشت‌ساله، تأمین سلاح‌های شیمیایی به رژیم بعث، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس و حمایت از گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب، تنها بخشی از جنایات آمریکا علیه ملت ایران است . در دوران رژیم پهلوی بیش از ۲۳ هزار مستشار آمریکایی سرنوشت کشور را در اختیار داشتند و هرگونه تلاش برای استقلال سرکوب می‌شد .

 جنگ تحمیلی اول؛ جنگ سخت و کلاسیک

 سردار شریف با تشریح ماهیت جنگ تحمیلی اول (دفاع مقدس ۱۳۵۹-۱۳۶۷) گفت: این جنگ، نبردی کلاسیک و تمام‌عیار با محوریت رژیم بعث عراق و پشتیبانی همه‌جانبه بلوک شرق و غرب بود که با هدف خفه کردن نظام نوپای اسلامی یا تجزیه جغرافیای سیاسی ایران طراحی شد . وی افزود: دشمن در این جنگ بر ضعف نظام سیاسی نوپا و اختلافات داخلی حساب کرده بود، اما با ایستادگی ملت و رهبری امام خمینی (ره) شکست خورد .

 رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت های سپاه در ادامه اظهار داشت: پس از ناکامی دشمن در جنگ اول، استراتژی آمریکا از «حمله نظامی مستقیم» به «جنگ ترکیبی» تغییر یافت و جبهه اصلی به اقتصاد، تحریم‌های فلج‌کننده، جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای و خرابکاری‌های امنیتی-صنعتی منتقل شد.

  وی تصریح کرد: در این دوره نیز دشمن نتوانست به اهداف خود از جمله تضعیف توان هسته‌ای صلح‌آمیز، قدرت موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران دست یابد .

 جنگ های تحمیلی دوم و سوم؛ جنگ شناختی و نظامی و فروپاشی از درون

 سردار شریف با تشریح جنگ تحمیلی دوم و سوم امریکایی صهیونی و فراهم سازی زمینه‌های آن از حوادث و فتنه آفرینی‌های سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن گفت: این جنگ، نبردی فراگیر بر بستر شبکه‌های اطلاعاتی و رسانه ای ، مدیریت ادراک، بحران‌آفرینی‌های اجتماعی و جنگ روایت‌ها با هدف فروپاشی از درون بود .

  وی افزود: دشمن در این مرحله با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و جنگ شناختی وارد میدان شد و در نقشه‌ای پیچیده و چند لایه به عرصه نظامی و جنگ تحمیلی جنایتکارانه و تروریستی ۱۲ روزه و سپس ۴۰ روزه و ادامه آن در نبرد هرمز و البته کودتای بین دو جنگ در ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ رسید، اما با هوشمندی ملی و آمادگی های نیروهای مسلح و مدافعان وطن در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ، نقشه‌های آن خنثی شد و دشمن در هیچ‌یک از اهداف راهبردی خود به نتیجه نرسید 

عبرت‌های تاریخی برای نسل جوان

 سردار شریف با تأکید بر ضرورت انتقال تجارب سه جنگ تحمیلی به نسل جوان گفت: ۱۳ آبان فرصتی است برای اینکه فهرستی از جنایات آمریکا در قبال ملت ایران تهیه و تبیین شود و فرزندان ما بدانند چه راه سختی طی شده و چه دستاوردهایی حاصل شده است .

 وی افزود: روایت صحیح و مستند از مجاهدت‌ها و همچنین جنایات دشمن، فلسفه برائت ملت ایران از استکبار امریکایی را روشن تر و روح امید و خودباوری را در جامعه زنده می‌کند و جوانان باید بدانند امنیت و استقلال امروز مرهون ایستادگی کسانی است که در برابر قدرت‌های استکباری ایستادند.

 بازمعماری دکترین بازدارندگی

 سردار شریف در پایانی با ارائه گزارشی از حضور روزهای اخیر خود در بندرعباس و منطقه ماموریتی نیروی دریایی سپاه و دیدار با سردار دریادار علی عظمایی فرمانده مومن، انقلابی و غیور ندسا و میزان آمادگی‌های رزمی دریادلان سپاه برای اعمال مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و خلق حماسه و شگفتی برابر تهدیدات و تعرضات دشمن امریکایی صهیونی و همراهان منطقه‌ای آن، ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت بازمعماری نقشه راه و دکترین بازدارندگی کشور مبتنی بر مؤلفه‌ها و تدابیر راهبردی ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا در دیدار ۹ آبان فرماندهان عالی نیروهای مسلح با معظم له گفت : تجربه سه جنگ تحمیلی استکباری نشان داده است که دشمن زمانی در محاسبات خود دچار خطا می‌شود که قدرت ایمان، رهبری، انسجام ملی و مقاومت مردم را نادیده بگیرد .


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ایرانسردار رمضان شریفتوطئه آمریکا

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