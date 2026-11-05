عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره و سنا، این نتیجه را نشانه‌ای از افول هژمونی آمریکا دانست و پیش‌بینی کرد شکست‌های سیاسی این جریان ادامه‌دار باشد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و از دست دادن اکثریت کنگره و سنا، اظهار کرد: دوران زورگویی به پایان رسیده و هژمونی آمریکا با چالش جدی مواجه شده است.

به گفته وی، آمریکایی‌ها در ایران به اهداف خود نرسیدند و تحولات اخیر نه‌ تنها جایگاه ایران را تضعیف نکرده، بلکه موجب ارتقای موقعیت کشور شده است.

سلیمی با تأکید بر اینکه ایران امروز می‌تواند در معادلات جهانی تأثیرگذار باشد، این جایگاه را مسئله‌ای دانست که حتی دشمنان ایران نیز ناگزیر به پذیرش آن هستند.

وی در همین زمینه به اظهاراتی که از باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا درباره نقش ایران در تنگه هرمز نقل کرد، اشاره داشت و گفت: دونالد ترامپ نیز امروز به این واقعیت اذعان کرده است.

این نماینده مجلس افزود: به آنها می‌گوییم این اعترافات تلخ و این روند ادامه خواهد داشت.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه، شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر را پیامی برای رئیس‌جمهور آمریکا توصیف کرد و گفت: ترامپ و حامیانش در انتخابات بعدی نیز شکست سنگینی خواهند خورد.

سلیمی تصریح کرد: این آغاز روندی است که به شکست‌های بعدی آنها منتهی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه برای ایران تفاوتی نمی‌کند چه جریان سیاسی در آمریکا قدرت را در دست داشته باشد، گفت: تحولات اخیر نشان داده است که فشار و تهدید نمی‌تواند ایران را از جایگاه اثرگذار خود در معادلات منطقه‌ای و جهانی خارج کند.