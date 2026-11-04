گروه استان‌ها - مردم شهرستان دیواندره همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، با حضوری پرشور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر بر تبعیت از رهبری و ایستادگی در برابر دشمنان ایران و اسلام تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امروز در شهرستان دیواندره با حضور پرشور مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه برگزار شد؛ مراسمی که جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و پایبندی نسل جوان به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.





در این مراسم، دانش‌آموزان با حضور در صفوف راهپیمایی و سردادن شعارهای ضد استکباری، ضمن اعلام انزجار از سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ادامه مسیر مقاومت و دفاع از ارزش‌های انقلاب تأکید کردند.

یکی از دانش‌آموزان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: ما امروز با تبعیت از رهبر معظم انقلاب و برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی در این راهپیمایی حضور پیدا کردیم تا نشان دهیم نسل نوجوان و جوان پای ارزش‌های خود ایستاده است.

دانش‌آموز دیگری نیز با مشت‌های گره‌کرده و تأکید بر روحیه استکبارستیزی گفت: ما آمده‌ایم تا به دشمن بفهمانیم که هرگز از آرمان‌های خود کوتاه نمی‌آییم و در برابر تهدیدها و توطئه‌های آنان ایستادگی خواهیم کرد.

حضور نسل نوجوان در کنار سایر اقشار مردم، جلوه‌ای ویژه به راهپیمایی امسال دیواندره بخشید و نشان داد که پیام ۱۳ آبان همچنان در میان نسل جدید زنده و جاری است.

این حضور پرشور، بار دیگر پیام روشنی از دیواندره به دشمنان ایران اسلامی مخابره کرد؛ ملتی که بر آرمان‌های خود ایستاده و در مسیر استقلال، عزت و مقاومت، عقب‌نشینی نخواهد کرد.