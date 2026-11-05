هشدار بارش باران و آبگرفتگی معابر در استان تهران/ هلالاحمر در آمادهباش کامل است
گروه استانها - مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان تهران از آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی این جمعیت در پی هشدار هواشناسی مبنی بر بارش باران و آبگرفتگی معابر در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «محمد طاهر اصفهانی» مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان تهران با اشاره به صدور هشدار هواشناسی اظهار کرد: در پی پیشبینی بارش باران و احتمال بروز آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و وقوع حوادث احتمالی، تمامی نیروهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلالاحمر استان تهران در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
وی افزود: تیمهای امدادی در شعب و پایگاههای امداد و نجات استان آمادگی لازم برای حضور سریع در صحنه حوادث احتمالی را دارند و تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز برای ارائه خدمات امدادی پیشبینی و آمادهسازی شده است.
اصفهانی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: از هموطنان درخواست میکنیم از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کرده و هشدارهای صادرشده از سوی مراجع رسمی را جدی بگیرند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان تهران با اشاره به اینکه شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر بهطور شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای حوادث است، اضافه کرد: اعضای جمعیت هلالاحمر استان تهران با تمام ظرفیت عملیاتی و امدادی خود در آمادهباش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات امدادرسانی را در سریعترین زمان ممکن به هموطنان ارائه کنند.
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