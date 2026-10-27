به گزارش تابناک؛ دادستان‌های انگلیس در ادامه اتهام‌زنی‌ها می‌گویند که ۲ نفر را به آن‌چه ارتکاب جرایمی بر اساس «قانون امنیت ملی» خوانده شده و در ارتباط با حادثه ماه گذشته در پایگاه هوایی آر.ای.اف فیرفورد بوده، متهم کرده‌اند.

به گفته پلیس، این ۲ نفر مظنون به همکاری با ایران هستند.

منبع: میزان