اتهام‌زنی انگلیس به ۲ مظنون به همکاری با ایران

انگلیس ۲ نفر را در پرونده حادثه پایگاه هوایی فیرفورد متهم کرد. اتهامی که به ادعای پلیس این کشور، با ظن همکاری آنها با ایران مرتبط است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۱۰
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اتهام‌زنی انگلیس به ۲ مظنون به همکاری با ایران

به گزارش تابناک؛  دادستان‌های انگلیس در ادامه اتهام‌زنی‌ها می‌گویند که ۲ نفر را به آن‌چه ارتکاب جرایمی بر اساس «قانون امنیت ملی» خوانده شده و در ارتباط با حادثه ماه گذشته در پایگاه هوایی آر.ای.اف فیرفورد بوده، متهم کرده‌اند.
به گفته پلیس، این ۲ نفر مظنون به همکاری با ایران هستند.
منبع: میزان

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برچسب ها
اتهام زنیانگلیسایرانپایگاه هوایی فیرفورد
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