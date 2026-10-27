به گزارش تابناک؛ دادستانهای انگلیس در ادامه اتهامزنیها میگویند که ۲ نفر را به آنچه ارتکاب جرایمی بر اساس «قانون امنیت ملی» خوانده شده و در ارتباط با حادثه ماه گذشته در پایگاه هوایی آر.ای.اف فیرفورد بوده، متهم کردهاند.
به گفته پلیس، این ۲ نفر مظنون به همکاری با ایران هستند.
منبع: میزان
انگلیس ۲ نفر را در پرونده حادثه پایگاه هوایی فیرفورد متهم کرد. اتهامی که به ادعای پلیس این کشور، با ظن همکاری آنها با ایران مرتبط است.
به گزارش تابناک؛ دادستانهای انگلیس در ادامه اتهامزنیها میگویند که ۲ نفر را به آنچه ارتکاب جرایمی بر اساس «قانون امنیت ملی» خوانده شده و در ارتباط با حادثه ماه گذشته در پایگاه هوایی آر.ای.اف فیرفورد بوده، متهم کردهاند.