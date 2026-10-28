واریز ۴۴۱۳ میلیارد تومان مازاد سود قطعی سرمایه‌گذاران طرح «حامی» مفید

مازاد سود قطعی سرمایه‌گذاران طرح «حامی» مفید، به حساب سرمایه‌گذاران طرح واریز شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۰۳
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واریز ۴۴۱۳ میلیارد تومان مازاد سود قطعی سرمایه‌گذاران طرح «حامی» مفید

به گزارش تابناک؛ مبلغ ۴۴۱۳ میلیارد تومان مازاد سود قطعی سرمایه‌گذاران طرح «حامی» مفید، مربوط به سال مالی منتهی به مهر ۱۴۰۵، محاسبه و علاوه بر سود‌های پرداخت‌شده طی این سال، به حساب سرمایه‌گذاران طرح واریز شد.

در طرح «حامی» مفید، به درخواست سرمایه‌گذاران، وجوه موجود در حساب معاملاتی آنها نزد کارگزاری مفید در این طرح سرمایه‌گذاری می‌شود. سود حاصل از این سرمایه‌گذاری به‌صورت روزانه محاسبه و ماهانه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

همچنین پس از پایان سال مالی و مشخص‌شدن سود قطعی طرح، مابه‌التفاوت سود قطعی و سود‌های پرداخت‌شده طی سال، محاسبه و به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

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واریز سودکارگزاری مفیدسود
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