به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (چهارشنبه) ششم آبان‌ماه در واکنش به اعتراف دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به نقض یادداشت تفاهم خاتمه جنگ (یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که ۲۸ خردادماه به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان رسید)، عنوان کرد: اعتراف رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر اینکه هرگز به توافق اسلام‌آباد باور نداشته و آن را اتلاف وقت می‌دانسته است، یک بار دیگر اثبات کرد که آمریکا تا چه اندازه نسبت به تعهداتش بی‌اعتنا است.

وی افزود: برای ایران البته این موضوع تازگی ندارد. واشنگتن سابقه‌ای طولانی در پیمان‌شکنی دارد و تعهدات بین‌المللی خود را مثل کالای یک بار مصرفی می‌داند که هرگاه رعایت آن‌ها برایش نامطلوب شود، به‌سادگی کنار می‌گذارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: با وجود این، هیچ توجیهی وجود ندارد که کشورهای اروپایی و دیگر توجیه‌گران اقدامات واشنگتن همچنان به تطهیر رفتارهای خلاف قانون آمریکا و مصون‌سازی آن از مؤاخذه و پاسخ‌گویی ادامه دهند.

بقائی در این باره در شبکه ایکس نوشت: نقض تعهدات را نمی‌توان توجیه کرد؛ حقوق بین‌الملل را نمی‌توان گزینشی اجرا کرد؛ با فضاسازی و وارونه‌نمایی سیاسی نمی‌توان واشنگتن را از پاسخگویی در قبال خلاف‌کاری‌هایش تبرئه کرد.