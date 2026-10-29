به گزارش تابناک، اوباما ضمن انتقاد از حمله آمریکا به ایران گفت: ایران سلاح هسته‌ای نداشت. ما برنامه هسته‌ای این کشور را مهار کرده بودیم. من توافقی را به اجرا گذاشته بودم. نیازی نداشتم حتی یک موشک شلیک کنم. من از مسیر دیپلماسی وارد عمل شدم.

اوباما: جنگ، آمریکا را آسیب‌پذیرتر کرده است

وی در مورد جنگ علیه ایران گفت: این جنگ چطور پیش می‌رود؟ متحدان و پایگاه‌های ما مورد حمله قرار گرفته‌اند. آمریکایی‌ها کشته شده‌اند و صدها آمریکایی زخمی شده‌اند. ذخایر موشکی‌مان را کاهش داده‌ایم و در نتیجه، آسیب‌پذیرتر شده‌ایم. اکنون ایران بر تنگه هرمز، که بخش بزرگی از نفت جهان از طریق آن به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، قدرت وتو پیدا کرده است.

رئیس‌جمهور اسبق آمریکا عنوان کرد: کاخ سفید در برابر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، سر خم می‌کند و اوکراینی‌هایی را که برای آزادی و دموکراسی خود می‌جنگند، وجه‌المصالحه قرار می‌دهد و به آن‌ها خیانت می‌کند.

کنایه اوباما به ترامپ و انتقاد از عملکرد هگست

اوباما با انتقاد از هگست، وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد: او با تمام تمرکز روی مسائل بسیار مهمی مانند فرم خط فک و سطح تستوسترون نیروهای نظامی‌مان و پخش زنده اعدام‌ها متمرکز شده است؛ چون فکر می‌کند این‌طوری می‌توان روحیه مردانه و جنگجویانه را در نیروها پرورش داد.

او ادامه داد: این‌ها آدم‌های جدی‌ای نیستند و همه ما داریم بهای جدی نبودن آن‌ها را می‌پردازیم.

اوباما با بیان اینکه ترامپ در حالی که ما درگیر جنگ هستیم، واقعاً مشغول کاردستی درست کردن است، گفت: ترامپ حتی از مقایسه شدنش با صدام حسین هم عصبانی نشده بود. این بخش برایش اهمیتی نداشت، اما مقایسه شدنش با رستوران «چیزکیک فکتوری» حسابی ناراحتش کرد.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانید از جایگاه ریاست‌جمهوری و سیاست‌هایی که بر زندگی آمریکایی‌ها تأثیر می‌گذارند، برای پول درآوردن خودتان استفاده کنید. این کاری نیست که ما انجام می‌دهیم. این کاری است که دیکتاتورها در کشورهای دیگر انجام می‌دهند.

او اضافه کرد: وقتی من رئیس‌جمهور بودم، اگر کشورهای دیگر چنین رفتاری می‌کردند، آن‌ها را به‌خاطر این کار سرزنش می‌کردیم.

منبع: انتخاب