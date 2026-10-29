انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور از مسیر غیر مجاز

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۳ فروند نفتکش متخلف در هنگام عبور از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز پس از برخورد با مین دچار انفجار و آتش سوزی شده و در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها شده اند.

این نفتکش‌ها، تمامی سامانه‌های راداری و ناوبری خود را خاموش کرده و بی توجه به هشدارهای نیروی دریایی سپاه در تلاش بودند از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز، خارج شوند که با اصابت به مین دریایی منفجر شدند.

هشدار سپاه درباره عبور از مسیرهای غیرمجاز

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز، آلوده بوده و مالکان و‌ خدمه شناورها در قبال عبور از این مسیرها مسئول هستند و نباید به توهمات سنتکام در فضای مجازی توجه نمایند.

واقعیت در میدان مشخص می شود، هر گونه اقدام تحریک آمیز با حمایت و شرارت ارتش تروریست و متجاوز امریکا که مقررات این تنگه را نادیده بگیرد با قاطعیت برخورد خواهد شد.