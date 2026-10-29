انهدام ۴ هسته‌ تروریستی در سیستان‌وبلوچستان

وزارت اطلاعات از انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری ۱۶ تروریست و بازداشت ۳ عامل ارسال اطلاعات به کانون‌های آمریکایی-صهیونی در جنوب‌شرق خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۵۳
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انهدام ۴ هسته‌ تروریستی در سیستان‌وبلوچستان

 به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه وزارت اطلاعات، به این شرح است:

«بسمه تعالی 

به‌ استحضار شهروندان عزیز می‌رساند در پرتو عنایات خاصه الهی، سربازان گمنام امام‌زمان(عج) دراداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان براساس گزارش‌های مردمی و نیز رصدهای مستمر اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند در روزهای گذشته 4 هسته‌ی سازمان یافته و مترصد عملیاتی گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونى را در شهرستان‌های محدوده مرکز و جنوب استان، با همکاری دیگر نیروهای حافظ امنیت در استان، شناسایی و پیش از هرگونه اقدام تروریستی منهدم نمایند. دراین راستا 16 تروریست که برخی از خارج از کشور آمده بودند، دستگیر شدند.

تعدادی از تروریست‌های دستگیر شده، از جنایتکاران به شهادت رساندن جمعی از پرسنل فداکار فراجا در شهرستان ایرانشهر هستند که پس از بازداشت، تحویل مقام محترم قضایی شدند.

از تروریست‌های دستگیر شده تعدادی سلاح و مهمات جنگی از جمله 9 قبضه کلاشینکف، 2 قبضه «ام4» آمریکایی و 7 قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط گردید.

همچنین در ادامه ضربه به مزدوران بی‌وطن وابسته به شبکه‌ جاسوسی-رسانه‌ای دشمن آمریکایی-صهیونیستی، 3 نفر از این مزدوران که در حال جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مربوط به موقعیت مقرها و اماکن دفاعی و امنیتی جنوب استان بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

در پایان ضمن تشکر و قدردانی مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مؤثر مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(113) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.

اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان
7 آبان ماه 1405»

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برچسب ها
وزارت اطلاعاتگروهک تروریستیسیستان و بلوچستان
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