ارتباط مشکوک اخراج مقام ارشد پنتاگون به جنگ ایران!

به گزارش تابناک؛ شبکه خبری فاکس‌نیوز روز جمعه اعلام کرد که «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، مقام ارشد برنامه‌ریزی راهبردی پنتاگون را در بحبوحه تحقیقات درباره اتهام افشای اطلاعات محرمانه به خبرنگاران درباره جنگ ایران، جنگ روسیه در اوکراین و دیگر موضوعات حساس برکنار کرده است.



یک مقام وزارت جنگ آمریکا در این رابطه گفت که «برت سیلویا» در ارتباط با اتهام افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، در سه آزمون دروغ‌سنجی مردود شده است.



سیلویا همچنین متهم است که پس از اعمال محدودیت‌های جدید رسانه‌ای از سوی هگست، با هدف احتمالی افشای اطلاعات محرمانه در خارج از پنتاگون با خبرنگاران دیدار کرده است.

فاکس‌نیوز برای دریافت اظهارنظر با وزارت دادگستری آمریکا و سیلویا تماس گرفته اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.



سیلویا مدیر اداره راهبرد، طرح‌ها و سیاست‌های ستاد مشترک ارتش آمریکا بود که به اختصار «جی۵» نامیده می‌شود. وی مسئول تدوین راهبرد نظامی و مشاوره به رئیس ستاد مشترک ارتش بود.



به گفته منابع مطلع که با فاکس‌نیوز گفت‌وگو کرده‌اند، از بهار امسال نقش جی۵ در این حوزه به حاشیه رانده شده است.



این مقام تاکید کرد که سیلویا از طراحان اصلی جنگ ایران نبوده است؛ مسئولیتی که بر عهده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و «برد کوپر» فرمانده آن قرار داشت.

منبع: ایسنا