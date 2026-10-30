میانجی رسما دلال شد

به گزارش تابناک؛ شرکت استرالیایی وودساید انرژی اعلام کرد که بر اساس توافقی ۲۰ ساله، گاز طبیعی مایع (LNG) به شرکت «قطر انرژی» عرضه خواهد کرد.

این قرارداد نوعی دلالی است و منبع جایگزین در خارج از منطقه خلیج فارس برای قطر جهت تأمین مشتری‌های خود فراهم می‌کند.

پس از بسته شدن تنگه هرمز در ۹ اسفند، امکان صادرات گاز مایع توسط قطر سلب شد و این کشور به فکر دلالی افتاد.

قرارداد قطری‌ها و شرکت استرالیایی ۲۰ ساله است و نشان می‌دهد قطر خطرات ناشی از محدودیت‌های تنگه هرمز را مسئله‌ای بلندمدت می‌داند.

اقدام قطر برای حل مسئله محدودیت تنگه هرمز از دشوارترین مسیرها موردتوجه بسیاری از رسانه‌های آمریکایی از جمله بلومبرگ قرار گرفته است.

تحلیلگر انرژی بلومبرگ خاویار بلاس می‌گوید که بسته‌شدن تنگه هرمز و خسارت سنگین در تأسیسات راس‌لفان باعث شده تا فشار بسیار زیادی به قطر وارد شود و به سراغ گران‌ترین و دشوارترین راه‌حل یعنی خرید از دیگران و تحویل به مشتری برود.

اما یک کارشناس انرژی سجاد طاهری می‌گوید که اگرچه دولت قطر خسارت زیادی متحمل می‌شود اما فرار از بن‌بست تنگه هرمز حتی با راهکار دلالی رویکرد قابل تاملی از سوی قطری‌هاست.

به گزارش اندیشکده بروئگل حفظ مشتری ال‌ان‌جی برای قطر بسیار بااهمیت‌تر از سود کوتاه‌مدت است و دولت قطر این راهکار را به قیمت ضرر سنگین مالی انجام می‌دهد تا مشتریان خود را تحت تأثیر قرار داده و برای دوران صلح از این اقدام بهره ببرد.

منبع: فارس