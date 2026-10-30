به گزارش تابناک؛ سید سجاد رضوی در تشریح این خبر اظهار کرد: بر اساس این برنامه، مراکز جامع سلامت دارای دندانپزشک، علاوه بر خدمات بهداشتی، خدمات ضروری درمانی دندانپزشکی را نیز با پوشش بیمه‌ای به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح هم برای مردم و هم برای دندانپزشکان شاغل در این مراکز مزایایی دارد، افزود: با فراهم شدن امکان ارائه خدمات درمانی بیشتر، دندانپزشکان نیز می‌توانند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهند و از این طریق دریافتی داشته باشند.

معاون درمان وزارت بهداشت، کاهش پرداخت از جیب خانوارها و افزایش دسترسی به خدمات ضروری دندانپزشکی را از اهداف این برنامه برشمرد و گفت: پوشش بیمه‌ای این خدمات می‌تواند امکان بهره‌مندی گروه‌های بیشتری از جامعه را فراهم کند و در بهبود سلامت دهان و دندان و پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها مؤثر باشد.

رضوی ادامه داد: خدمات پیش‌بینی‌شده در این برنامه شامل خدمات پایه درمانی دندانپزشکی، از جمله ترمیم و پر کردن دندان است که در مراکز منتخب و واجد شرایط ارائه خواهد شد.

منبع: وبدا