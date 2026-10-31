به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، نگاهی به قیمت‌های امروز ۸ آبان، هر بیننده‌ای را شوکه می‌کند به طوری که قیمت نمایندگی دنا پلاس ۲.۶ میلیارد است اما در بازار ۴.۱ میلیارد تومان می‌فروشند، یعنی ما با یک بازار عادی روبرو نیستیم اما چرا قیمت‌های کارخانه تبدیل به یک عدد نمادین شده و دلالان برنده مطلق بازارند را در ادامه گزارش می خوانیم.

نگاهی به قیمت‌های امروز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ محصولات ایران‌خودرو، نشان می دهد که تفاوت فاحش میان قیمت نمایندگی (کارخانه) و قیمت واقعی بازار است و این در حالی است که قیمت‌ها در نمایندگی بر اساس فرمول‌های اداری تعیین می‌شوند، قیمت بازار آزاد در دنیایی دیگر می‌چرخد.

در برخی مدل‌ها، اختلاف قیمت به قدری زیاد است که خریدار عملاً هیچ شانسی برای خرید مستقیم از کارخانه ندارد. برای مثال قیمت نمایندگی دنا پلاس اتوماتیک ۲.۶ میلیارد تومان است، اما در بازار باید ۴.۱ میلیارد تومان پرداخت کرد! که حدود ۱.۵ میلیارد تومان سود خالص برای دلال و واسطه‌گر است.

حتی در مدل‌های ارزان‌تر مانند سورن یا رانا، اختلاف قیمت‌ها همچنان در سطوح میلیاردی است که نشان می‌دهد حباب قیمت در تمام مدل های خودرویی وجود دارد اما سوال این است که چرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار اینقدر زیاد است؟

به نظر می رسد به دلیل اینکه تعداد خودروهای عرضه شده در نمایندگی‌ها، حتی یک درصد از تقاضای واقعی جامعه را پوشش نمی‌دهد قیمت ها افزایشی می شود بنابراین وقتی عرضه کم باشد و تقاضا بالا، قیمت در بازار آزاد جهش می‌کند.

همچنین به دلیل تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی بازار ارز، مردم دیگر خودرو را برای نیاز نمی‌خرند، بلکه برای حفظ ارزش پول خود به سراغ آن می‌روند و همین مساله باعث می‌شود افرادی که نیازی به خودرو ندارند، آن را بخرند و در قیمت بالا بفروشند، که نتیجه آن فشار مضاعف روی خریدار واقعی است

ازسویی دیگر، وقتی قیمت نمایندگی بسیار پایین‌تر از بازار باشد، خودرو در همان لحظه تحویل، از دست خریدار اول به دلال می‌افتد و به دلیل نبودِ نظارت دقیق بر تحویل خودرو به مصرف‌کننده نهایی، باعث شده تا سودهای کلانی به جای شرکت سازنده یا خریدار واقعی، در جیب واسطه‌ها برود.

در جدول زیر، جزئیات قیمت‌های بازار و نمایندگی را مشاهده می‌نمایید (تمامی قیمت‌ها به تومان است)

قیمت بازار آزاد وانت آریسان ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ است درحالیکه قیمت نمایندگی ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ است که اختلاف قیمت ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تومانی دارد.

قیمت بازار آزاد سورن (TU5P) ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ است درحالی قیمت کارخانه ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ است که اختلاف قیمت ۱,۰۸۸,۶۳۰,۰۰۰ دارد همچنین قیمت بازار آزاد سورن XU7P (رینگ فولادی) ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ است درحالی که قیمت کارخانه ای آن ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ است و اختلاف ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ دارند.

همچنین قیمت بازار آزاد دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ است درحالی که قیمت درب کارخانه آن ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ است و اختلاف قیمتی آن ۹۹۷,۴۰۰,۰۰۰ است . قیمت بازار آزاد دنا پلاس ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ است درحالی که قیمت کارخانه آن ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ است و اختلاف ۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰ دارند.

قیمت بازار آزاد دنا پلاس اتوماتیک ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ است درحالی که قیمت کارخانه آن ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ است که اختلاف قیمت ۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ دارند .

قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما (رینگ فولادی) ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ است درحالی که قیمت کارخانه آن ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ است که اختلاف قیمت ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ دارد. همچنین قیمت بازار آزاد پژو ۲۰۷ پانوراما ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ است و قیمت کارخانه آن ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ است که تفاوت قیمت ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ دارد.

قیمت بازار آزاد رانا پلاس ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ و قیمت نمایندگی ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ است که اختلاف قیمت ۷۶۲,۳۰۰,۰۰۰ دارد همچنین قیمت بازار آزاد تارا دستی ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ است درحالیکه قیمت نمایندگی ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ است که اختلاف ۱,۰۳۶,۳۰۰,۰۰۰ دارند.

همچنین قیمت بازار آزاد پیکاپ فوتون (اتوماتیک) ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ است درحالی که قیمت نمایندگی آن ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ است و مابه التفاوت ۳,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ دارد . قیمت بازار آزاد ری را نیز ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ است درحالی که قیمت نمایندگی آن ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ است و اختلاف قیمت ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دارند.

به نظر می رسد که قیمت نمایندگی عملاً یک عدد نمادین است و تا زمانی که تولید به سطح تقاضا نرسد و واردات خودرو به صورت رقابتی صورت نگیرد، این شکاف قیمتی نه تنها پر نمی‌شود، بلکه با هر نوسان ارزی، عمیق‌تر خواهد شد.