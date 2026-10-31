به گزارش تابناک، انتشار صحبت‌های پرحاشیه محمد شجاعی در فضای مجازی پیرامون شرکت در تجمعات و ... انتقادات تندی را به همراه داشته است.

جناب محمد شجاعی! واقعا معلوم نیست این حرف‌ها را با چه منطقی کنار هم می‌چینید. یک روز می‌گویید حضرت زهرا(س) با شنیدن خبر انقلاب اسلامی، گریه‌شان متوقف شد؛ آن هم در فاصله کوتاهی پس از رحلت پیامبر(ص)! روز دیگر کسانی را که در تجمعات حاضر نمی‌شوند، فاسق می‌خوانید. آدم می‌ماند این حجم از ادعاهای عجیب و قضاوت‌های بی‌محابا از کدام منطق بیرون می‌آید.

ظاهرا در نگاه شما، تاریخ و اعتقادات دینی هم باید خودشان را با برداشت‌های سیاسی امروز تطبیق بدهند. هر اتفاقی در زمانه ما رخ می‌دهد، باید به هر شکل به گذشته وصل شود و هرکس هم مطابق نسخه شما رفتار نکرد، باید با یک برچسب مذهبی از میدان بیرون رانده شود. این دیگر تبلیغ دین نیست؛ تبدیل‌کردن منبر به تریبون تسویه‌حساب با مردمی است که قرار نیست همه مثل شما فکر کنند.

آقای شجاعی! مردم اگر در تجمعی شرکت نمی‌کنند، لزوما بی‌دین، بی‌اعتقاد یا فاسق نیستند. شما چه‌ کاره‌اید که درباره ایمان مردم حکم صادر می‌کنید؟ مگر دینداری با حضور و غیبت در یک تجمع سنجیده می‌شود؟ این چه نگاه تنگ و خطرناکی است که به‌ جای جذب مردم، مدام آنها را دسته‌بندی و طرد می‌کند؟

شما را به حضرت عباس کمی به عاقبت این حرف‌ها فکر کنید. مردم با چنین ادبیاتی به دین نزدیک نمی‌شوند؛ بیشتر از آن فاصله می‌گیرند. منبر جای خودنمایی با حرف‌های عجیب و صدور حکم درباره مردم نیست. اگر قرار است کسی از دین دفاع کند، دستکم باید بداند با هر سخن نسنجیده، چه آسیبی به باور و اعتماد مردم می‌زند.

آقای شجاعی، پیش از آنکه درباره ایمان مردم قضاوت کنید، بد نیست یک‌بار در منطق و شیوه بیان خودتان تجدیدنظر کنید.