حکم جنجالی برای جعفر پناهی؛ ۵ سال حبس و ضبط اموال

به گزارش تابناک؛ جعفر پناهی به اتهام فعالیت رسانه‌ای برخلاف امنیت ملی، به پنج سال و یک ماه حبس و ضبط اموال محکوم شد.

دادستانی کل کشور در فروردین امسال علیه تعدادی از کنشگران فضای مجازی، سلبریتی‌ها و هنرمندان به‌دلیل مواضع ضدامنیت ملی و به‌نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا، اعلام جرم کرد که یک کارگردان سینما، یکی از این افراد بود.

جزئیات پرونده و حکم دادگاه جعفر پناهی

پروندهٔ او به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شد و پس از صدور قرار جلب به دادرسی، به دادگاه رفت. او با وجود احضار، در جلسات بازپرسی و دادگاه حاضر نشد.

دادگاه با استناد به مستندات پرونده، او را به اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی، به ۵ سال و یک ماه حبس و ضبط تمام اموال محکوم کرد.

با این حال، حق واخواهی در مهلت قانونی همچنان برای او محفوظ است.

منبع: خبرگزاری قوه‌قضائیه