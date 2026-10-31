آمار کشته‌ها و مصدومین صاعقه‌زدگی در استان ایلام

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از دو حادثه صاعقه‌زدگی در استان ایلام خبر داد که در پی آن، ۲ نفر جان باختند و ۳ نفر از مصدومین تحت درمان قرار گرفتند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۸۵
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آمار کشته‌ها و مصدومین صاعقه‌زدگی در استان ایلام


به گزارش تابناک، برخورد صاعقه در شهرستان‌های بدره و ایوان استان ایلام، جان دو نفر را گرفت و سه نفر دیگر را مصدوم کرد.

مجتبی لشگر؛ سخنگوی سازمان اورژانس کشور در تشریح جزئیات این حوادث اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۱۵:۳۶ در شهرستان بدره، در مسیر روستای ابهر پایین به سمت گچ‌کوبان رخ داد که متأسفانه بر اثر آن، دو مرد ۴۵ و ۵۰ ساله جان باختند و دو مرد ۵۰ و ۵۵ ساله نیز مصدوم شدند.

جزئیات حوادث صاعقه در بدره و ایوان

 وی افزود: حادثه دوم ساعت ۱۶ در شهرستان ایوان، بخش زرنه، روستای میان‌دار به وقوع پیوست که بر اثر برخورد صاعقه، یک مرد ۲۷ ساله مصدوم شد.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام این حوادث، تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام شد.

لشگری با اشاره به احتمال وقوع رعدوبرق و صاعقه در فصل پاییز، از شهروندان خواست هنگام مشاهده ابر‌های تیره و شنیدن صدای رعد، از حضور در فضا‌های باز، ارتفاعات، زمین‌های کشاورزی و مجاورت درختان منفرد و سازه‌های فلزی خودداری کنند و تا پایان شرایط ناپایدار جوی در مکانی امن پناه بگیرند.

منبع: آنا

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مصدومینصاعقه زدگیاستان ایلامآمار کشته ها
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