گروه استان‌ها - وزیر ورزش و جوانان با اشاره به افتتاح نخستین خانه جوان استان تهران و یک سالن ورزشی در شهرستان بهارستان، از برنامه این وزارتخانه برای ارتقای سرانه فضای ورزشی کشور به یک متر مربع خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «احمد دنیامالی» وزیر ورزش و جوانان امروز در حاشیه افتتاح پروژه‌های ورزشی در شهرستان بهارستان با اشاره به کم‌برخورداری این شهرستان در استان تهران اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که با تلاش مسئولان شهرستانی، نماینده محترم و همکاران ما در اداره کل ورزش و جوانان، امروز توفیق داشتیم هم اولین خانه جوان استان تهران را در اینجا افتتاح کنیم و هم یک سالن ورزشی را به بهره‌برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه شهرستان بهارستان از جمله مناطق جوان و در حال رشد کشور است، افزود: اصالتاً خانوارهایی که در اینجا زندگی می‌کنند از نظر شرایط کاری و اجتماعی، یکی از مجموعه‌های شهری تکمیل‌کننده خدمات مختلف هستند و هم در حوزه‌های دانشگاهی و هم اجتماعی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند. لذا یکی از برنامه‌های دولت و به تبع آن در سطح استانی این است که شاخص جمعیت به فضای ورزشی را در این شهرها افزایش دهیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی کشور تصریح کرد: متوسط سرانه ورزشی ما در کل کشور حدود ۷۰ سانتی‌متر است که شامل مدیریت شهری، مجموعه‌های بخش خصوصی، مکان‌های ورزشی حوزه ورزش، نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها می‌شود. در برنامه دنبال این هستیم که این سرانه را در کل کشور به یک متر افزایش دهیم.

دنیامالی با تأکید بر ظرفیت‌های بخش خصوصی در بهارستان خاطرنشان کرد: نکته برجسته این شهرستان نسبت به جاهای دیگر این است که خوشبختانه بخش خصوصی برای مکان‌های ورزشی سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی انجام داده است، اما برای مجموعه‌های بزرگ‌تر در رشته‌های فوتبال و سالنی، پیگیر مکان‌هایی با استاندارد قهرمانی هستیم. آقای قشقاوی، نماینده محترم، نیز پیگیر تأمین منابع لازم هستند تا ان‌شالله خودمان را به شاخص‌های مطلوب نزدیک کنیم.

وی با اشاره به سرانه فعلی ورزشی بهارستان گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به من داده‌اند، این عدد در دامنه ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است، ولی با پروژه‌هایی که در آینده افتتاح خواهد شد، این عدد افزایش پیدا می‌کند. مشکل بزرگی که ما داریم این است که نرخ رشد جمعیت و سرعت جمعیت‌پذیری در این شهرها بسیار بالاست؛ یعنی هر چقدر شاخص‌ها را افزایش دهید، چون نسبت بر اساس جمعیت سنجیده می‌شود، شرایط ویژه‌ای دارد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان با تقدیر از همکاری شهرداران افزود: جا دارد از شهردارانی که در توسعه فضاها و مکان‌های ورزشی کمک زیادی می‌کنند، تشکر کنم. مجموعاً ۲۵ تا ۲۶ قهرمان در سطح ملی در رشته‌های مختلف در حوزه بهارستان داریم و از این بابت تلاش می‌کنیم در آینده شاهد افتتاح پروژه‌های بیشتری باشیم.