گروه استان‌ها - امام جمعه کرمانشاه با انتقاد صریح از دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران اجرایی، نسبت به تبدیل دولت به عرصه سهم‌خواهی‌های سیاسی هشدار داد و گفت: مدیران شایسته و موفق نباید قربانی فشارهای انتخاباتی و تهدید به استیضاح شوند؛ مسئولان اجرایی نیز باید در برابر تحمیل افراد و برکناری‌های سیاسی، از استقلال تصمیم‌گیری خود دفاع کنند.





وی با اشاره به تذکرات پیشین خود درباره ضرورت تفکیک قوا و رعایت حدود اختیارات نمایندگان مجلس،خاطرنشان کرد: این موضوع به معنای کم‌اهمیت دانستن شرایط جنگی کشور نیست؛ ملت ایران دفاع از کشور و مقابله با دشمن را اولویت خود می‌داند و تا گرفتن انتقام خون امام شهید و شهدا و پشیمان کردن دشمنان از جنایت‌هایشان، از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.





امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به برخی حواشی ایجادشده درباره اظهارات قبلی خود، تأکید کرد: طرح انتقاد از رفتار یک فرد به معنای زیر سؤال بردن جایگاه دستگاه قضایی نیست. قوه قضائیه حافظ امنیت، سلامت و حقوق مردم است و مجموعه قضات و کارکنان دادگستری با وجود حجم سنگین پرونده‌ها، زحمات قابل تقدیری دارند.





وی همچنین از رئیس‌کل دادگستری استان به عنوان شخصیتی متدین، فاضل، قاطع و انقلابی یاد کرد و گفت: جایگاه دستگاه قضایی و مسئولان خدوم آن باید حفظ شود و نباید اجازه داد کسی با رفتار خارج از شأن به حرمت این مجموعه خدشه وارد کند. گلایه از تأیید صلاحیت‌هایی که دستگاه‌های نظارتی را بی‌اعتبار می‌کند.





حجت الاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر حمایت از جایگاه شورای نگهبان، از این شورا و هیئت‌های نظارت خواست به گزارش‌ها و مستندات دستگاه‌های نظارتی استان‌ها و شهرستان‌ها توجه جدی‌تری داشته باشند.





وی اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی می‌گویند مستندات کامل را تهیه و ارسال می‌کنند و در مراحل استانی و شهرستانی برخی افراد رد صلاحیت می‌شوند، اما در مراحل بعدی در مرکز تأیید صلاحیت می‌گیرند و به مجلس راه پیدا می‌کنند؛ در حالی که بعداً رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که عملاً بی‌اعتنایی به مجموعه‌های نظارتی و مسئولان محلی است.





امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: شورای نگهبان جایگاه رفیعی در نظام دارد و مورد حمایت امام راحل، امام شهید، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران است، اما انتظار می‌رود پشتوانه دستگاه‌های نظارتی استان‌ها و شهرستان‌ها خالی نشود و مستندات آنان با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. وقتی نماینده تهدید به استیضاح می‌کند، وزیر نباید عقب‌نشینی کند بخش مهم سخنان.





وی به انتقاد از انفعال برخی مدیران اجرایی در برابر فشارهای سیاسی اختصاص داشت؛ جایی که وی با اشاره به تجربه رئیس‌جمهور در دوران وزارت بهداشت گفت: زمانی که برخی نمایندگان برای انتصاب فردی در مسئولیت یک دانشگاه فشار وارد کردند، رئیس‌جمهور زیر بار نرفت و اعلام کرد اگر لازم باشد، استیضاح را هم می‌پذیرد.





حجت الاسلام غفوری افزود: اتفاقاً استیضاح هم انجام شد، اما مگر چه اتفاقی افتاد؟ چرا وزرا باید از سؤال و تهدید به استیضاح این‌قدر وحشت داشته باشند؟ یک بار محکم بایستند تا این رویه برای همیشه اصلاح شود.





وی با انتقاد از تحمیل مدیران ضعیف به دستگاه‌های اجرایی گفت: اگر مدیر موفقی دارید، چرا باید به دلیل فشار یک نماینده او را کنار بگذارید؟ اگر فردی بخواهد با تهدید و فشار، مدیری را برکنار یا نیروی نالایقی را منصوب کند، باید در برابر او ایستادگی کنید.





امام جمعه کرمانشاه با اشاره به برخی فشارها برای تغییر مدیران موفق به دلیل ملاحظات انتخاباتی خاطرنشان کرد: گاهی یک فرماندار فعال و پرتلاش عملکرد خوبی دارد، اما نماینده‌ای تصور می‌کند ممکن است این مدیر در دوره بعدی انتخابات رقیب او شود؛ بنابراین برای برکناری‌اش به دستگاه اجرایی فشار می‌آورد و متأسفانه دستگاه اجرایی نیز منفعل می‌شود.





وی خطاب به وزرا و مسئولان اجرایی تأکید کرد: اگر مدیری واقعاً موفق است، پای او بایستید. حتی اگر شما را استیضاح کردند، از تریبون مجلس به مردم توضیح دهید که چرا حاضر نشدید یک مدیر شایسته را برکنار کنید یا فرد نالایقی را بپذیرید.





حجت الاسلام غفوری افزود: مردم محرم مسئولان هستند و اگر مسائل را صادقانه با آنان در میان بگذارید، خواهید دید که چگونه از شما حمایت می‌کنند و پشتوانه اجتماعی شما چند برابر می‌شود. مردم از مسئولان جلوترند؛ مدیران هم به میدان بیایند.





وی با اشاره به حمایت مردم از مواضع اخیر خود در اجتماعات شبانه گفت: مردم در این روزها با حضور و ابراز محبت، حمایت خود را از این مواضع نشان داده‌اند، اما متأسفانه مسئولان در این زمینه از مردم عقب مانده‌اند و آن‌گونه که انتظار می‌رود، برای همراهی و دفاع از این مطالبات وارد میدان نشده‌اند.





امام جمعه کرمانشاه از مسئولان ملی، استانی و شهرستانی خواست به میان مردم بروند و بدون واسطه پای صحبت آنان بنشینند و افزود: شنیدن مستقیم درد دل مردم و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان، یک ضرورت مدیریتی است.





وی همچنین با اشاره به انتظارات مردم از رئیس مجلس در قبال نمایندگانی که از تذکرات رهبر شهید درباره رعایت حدود اختیارات قوا ناراحت شده‌اند، گفت: مردم انتظار داشتند رئیس مجلس در برابر چنین رفتارهایی موضع قاطع‌تری اتخاذ کند.





حجت الاسلام غفوری با بیان اینکه مردم نسبت به جایگاه رهبری و توصیه‌های ایشان حساسیت دارند، تصریح کرد: مردم اجازه نمی‌دهند میراث و رهنمودهای امام شهید نادیده گرفته شود و انتظار دارند نمایندگان نیز در چارچوب وظایف قانونی خود حرکت کنند.





وی در پایان این بخش از سخنانش ابراز امیدواری کرد نمایندگانی که در این مسیر دچار اشتباه شده‌اند، صریحاً به خطای خود اعتراف کنند، رویه‌شان را اصلاح کنند و از این پس به جای ورود به امور اجرایی، بر وظایف اصلی نمایندگی و صیانت از حقوق مردم تمرکز داشته باشند.





امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، و دیگر شهدای عرصه دفاعی و هوافضا گفت: این شهدا با فداکاری و مجاهدت خود زمینه اقتدار امروز کشور را فراهم کردند و نیروهای هوافضای سپاه در دفاع از ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.





وی با قدردانی از رزمندگان هوافضا اظهار کرد: این جوانان برای دریافت امکانات و امتیازات پای لانچر نایستاده‌اند؛ آنان با ایمان و اعتقاد در میدان حضور دارند و حتی شهادت همرزمانشان نیز مانع ادامه مأموریت و ایستادگی‌شان نمی‌شود. ملت ایران قدردان این مجاهدت‌ها است و تاریخ این فداکاری‌ها را فراموش نخواهد کرد.





حجت الاسلام غفوری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر بازدارندگی جامع و فعال افزود: بازدارندگی تنها به قدرت تسلیحاتی و آمادگی نظامی محدود نمی‌شود، بلکه باید مجموعه‌ای از توان دفاعی، سرعت پاسخ‌گویی، حمایت مردم، انسجام ملی و ارتباطات منطقه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند تا دشمن به این جمع‌بندی برسد که هزینه تعرض به ایران بسیار بیشتر از هر منفعت احتمالی خواهد بود.





وی پاسخ فوری و اثرگذار به تجاوز، گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ، توجه به دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن و طراحی دکترین بومی و متناسب با شرایط کشور را از دیگر مؤلفه‌های بازدارندگی دانست و تأکید کرد: وحدت جبهه مقاومت و حمایت مردم از نیروهای مسلح نیز در این معادله نقش اساسی دارد.



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به گزارش خبرنگار تابناک در استان، حجت‌الاسلام »حبیب‌الله غفوری»، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با طرح انتقاداتی صریح درباره آنچه دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی و فشار برای تغییر مدیران خواند، اظهار کرد: دستگاه اجرایی نباید در برابر زیاده‌خواهی‌های برخی نمایندگان منفعل باشد و مدیران کشور نباید اجازه دهند با تهدید به سؤال و استیضاح، افراد نالایق به مجموعه مدیریتی تحمیل یا مدیران موفق برکنار شوند. نمایندگان قرار نیست مدیران دولت را انتخاب و عزل کنند