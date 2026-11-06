هشدار اورژانس تهران در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی/ احتمال وقوع سیلاب و حوادث ناشی از رعدوبرق

گروه استان‌ها - سازمان اورژانس استان تهران هم‌زمان با صدور هشدار قرمز هواشناسی در روزهای شنبه و یکشنبه، نسبت به احتمال وقوع سیلاب و حوادث ناشی از رعدوبرق و وزش باد هشدار داد و از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری و حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سازمان اورژانس استان تهران با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی برای روزهای شنبه و یکشنبه و پیش‌بینی بارش شدید باران، رعدوبرق و وزش باد، نسبت به احتمال وقوع سیلاب و حوادث ناشی از شرایط جوی هشدار داد و از شهروندان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

تأکید بر پرهیز از ترددهای غیرضروری

این سازمان با تأکید بر ضرورت پرهیز از ترددهای غیرضروری، توصیه کرد شهروندان در صورت امکان از حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و از حضور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و معابر آب‌گرفته خودداری کنند.

هشدار به کوهنوردان و رانندگان

همچنین با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید، از شهروندان خواسته شده است در این دو روز از کوهنوردی و حضور در ارتفاعات پرهیز کنند و هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

توصیه‌های ایمنی هنگام رعدوبرق

اورژانس استان تهران تأکید کرد هنگام وقوع رعدوبرق، افراد از حضور در فضای باز و پناه گرفتن زیر درختان خودداری کنند و مراقبت بیشتری از کودکان، سالمندان و افراد آسیب‌پذیر داشته باشند.

تماس با ۱۱۵ در صورت بروز حادثه

گفتنی است؛ سازمان اورژانس استان تهران در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز حادثه و نیاز به دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.