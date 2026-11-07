آلزایمر درمان شد؟/ ماجرای کشف خبرساز در حوزه پزشکی

گزارش موردی که اردیبهشت ماه گذشته در مجله علمی درباره درمان آلزایمر منتشر شد، توجه جهانی را به سمت خود برانگیخت. اما بار دیگر این خبر در فضای مجازی می چرخد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، زنی حدوداً ۸۰ ساله با آلزایمر پیشرفته، پس از مصرف یک دوز قارچ حاوی سیلوسایبین، که نوعی روانگردان کلاسیک است، به‌طور موقت توانایی‌هایی را که سال‌ها از دست داده بود، بازیافت: حرف زدن روان، راه رفتن مستقل‌تر، کنترل مثانه و حتی نشانه‌هایی از حافظه و واکنش عاطفی.

اما آیا این یعنی درمان آلزایمر پیدا شده؟ پاسخ کوتاه و مستند: خیر.

ماجرای بیمار چه بود؟

بیمار، زن ژاپنی‌آمریکایی ساکن برزیل، حدود ده سال با تشخیص آلزایمر زندگی می‌کرد. در پنج سال اخیر وضعیت او به مرحله پیشرفته رسیده بود: تقریباً فقط تک‌کلمه حرف می‌زد، بی‌اختیاری ادرار مزمن داشت، برای راه رفتن و لباس پوشیدن کاملاً وابسته بود و عاطفه‌اش تخت و بی‌روح شده بود.

تحت نظارت روان‌پزشک مارکوس لاگو و همکارانش در سائوپائولو، او ابتدا ۵ گرم قارچ خشک سویه «انیگما» (Psilocybe) دریافت کرد. حدود ۱۹ ساعت بعد، ناگهان از حالت خواب‌مانند عمیق بیرون آمد و چند ساعت درباره خاطرات زندگی‌اش حرف زد. در روزها و هفته‌های بعد، کنترل مثانه بازگشت، راه رفتن مستقل‌تر شد، خودش لباس پوشید، تماس چشمی برقرار کرد و واکنش عاطفی نشان داد. یک ماه بعد، دوز دوم ۳ گرمی نیز بهبودهایی در بیان و چابکی حرکتی او ایجاد کرد. این تغییرات تا هفته‌ها ادامه داشت، اما موقت بودند.

سیلوسایبین چیست و چه خاصیتی دارد؟

سیلوسایبین ماده فعال اصلی قارچ‌های موسوم به «جادویی» است. پس از مصرف، در بدن به سیلوکین تبدیل می‌شود و عمدتاً روی گیرنده‌های سروتونین نوع ۵-HT2A در مغز اثر می‌گذارد. این اثر باعث تغییر موقت در شبکه‌های بزرگ مغزی، افزایش انعطاف‌پذیری سیناپسی و بازآرایی الگوهای ارتباطی نورون‌ها می‌شود. تاکنون بیشتر مطالعات کنترل‌شده روی سیلوسایبین، حول درمان افسردگی مقاوم، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه متمرکز بوده‌اند.

در مدل‌های حیوانی و برخی مطالعات اولیه انسانی، نشانه‌هایی از تحریک نوروپلاستیسیتی و کاهش التهاب عصبی نیز دیده شده، اما کاربرد آن در بیماری‌های تحلیل‌برنده عصبی مانند آلزایمر هنوز در مرحله بررسی اولیه است و هیچ تأیید رسمی برای درمان این بیماری ندارد.

قارچ مورد استفاده در این گزارش، سویه کشت‌شده Enigma از جنس Psilocybe بود؛ گونه‌ای که سیلوسایبین نسبتاً بالایی دارد. دوز ۵ گرم قارچ خشک، از نظر شدت اثر، دوز بالایی محسوب می‌شود و در کارآزمایی‌های استاندارد روان‌پزشکی معمولاً از دوزهای دقیق و خالص‌شده دارویی استفاده می‌شود، نه قارچ خام.







متخصصان چه می‌گویند؟

خود نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند که این یک مشاهده تک‌موردی است، نه کارآزمایی بالینی. هیچ گروه کنترل، تصویربرداری مغزی استاندارد، مقیاس‌های شناختی دقیق یا پیگیری بلندمدت وجود نداشته. آن‌ها صراحتاً نوشته‌اند که یافته‌ها به‌معنای معکوس شدن بیماری نیست و فقط احتمال می‌دهد که برخی ظرفیت‌های عملکردی باقی‌مانده در مغز حتی در مراحل پیشرفته، تحت شرایط خاص نورومدولاتوری موقتاً در دسترس قرار گیرند.

کارشناسان مستقل نیز با احتیاط برخورد کرده‌اند. برخی نوروساینتیست‌ها مکانیسم احتمالی (بازآرایی شبکه‌های مغزی از طریق گیرنده ۵-HT2A) را قابل‌تأمل می‌دانند، اما همگی بر محدودیت‌های شدید گزارش تک‌موردی، نبود تأیید بیومارکری تشخیص، و ناشناخته بودن ایمنی در سالمندان مبتلا به بیماری پیشرفته تأکید دارند. عوارض حاد مشاهده‌شده شامل تعریق شدید و حالت خواب‌مانند طولانی بود.

وضعیت پژوهش‌های فعلی

تا اواخر ۲۰۲۶، هیچ کارآزمایی بالینی کنترل‌شده‌ای که سیلوسایبین را به‌عنوان درمان مستقیم آلزایمر پیشرفته آزمایش کند، نتیجه مثبت قطعی منتشر نکرده است. مطالعات در جریان عمدتاً روی افسردگی همراه با اختلال شناختی خفیف یا مراحل اولیه متمرکزند، نه درمان بیماری در مراحل پیشرفته.

در واقع درمان آلزایمر کشف نشده است. این گزارش موردی، یک مشاهده جالب و فرضیه‌ساز است که نشان می‌دهد شاید ظرفیت‌های عملکردی پنهان در مغز بیمار پیشرفته، تحت تأثیر سیلوسایبین موقتاً فعال شوند. اما فاصله آن تا یک درمان اثبات‌شده، ایمن و قابل‌تعمیم بسیار زیاد است. علم پزشکی بر پایه شواهد کنترل‌شده و تکرارپذیر پیش می‌رود، نه بر اساس یک مورد منفرد هرچند چشمگیر.

متخصصان معتقدند این داستان یادآوری می‌کند که مغز انسان حتی در شرایط سخت، گاهی قابلیت‌های غافلگیرکننده‌ای از خود نشان می‌دهد؛ اما تبدیل این قابلیت به درمان، نیازمند سال‌ها پژوهش دقیق، کنترل‌شده و اخلاقی است.