گروه استان‌ها - رئیس پلیس راهور کرمانشاه، با اعلام وقوع ۱۲ تصادف جرحی و بیش از ۲۰۰ تصادف خسارتی از زمان آغاز بارندگی‌ها، نسبت به افزایش حوادث رانندگی در معابر لغزنده هشدار داد و گفت: از مجموع ۲۲ نقطه آبگیر و حادثه‌خیز شناسایی‌شده در شهر کرمانشاه، تنها سه تا چهار نقطه در سال گذشته اصلاح شده و بخش عمده این نقاط همچنان بلاتکلیف است.

«مهدی امجدیان» رئیس پلیس راهور،در گفت و گو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، اظهار کرد:بارندگی‌های اخیر در کرمانشاه بار دیگر وضعیت ایمنی معابر شهری و آمادگی زیرساخت‌های ترافیکی را زیر ذره‌بین برده است؛ از یک سو آمار تصادفات خسارتی و جرحی افزایش یافته و از سوی دیگر، بخش عمده نقاط مستعد آب‌گرفتگی در شهر همچنان نیازمند اصلاح است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، بارش باران تا روز دوشنبه در سطح استان ادامه دارد و رانندگان باید در این شرایط، الزامات رانندگی ایمن را بیش از گذشته رعایت کنند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تاکنون تصادف فوتی در معابر درون‌شهری گزارش نشده است، تصریح کرد: هنگام بارندگی، میزان اصطکاک لاستیک با سطح آسفالت کاهش پیدا می‌کند و میدان دید راننده نیز محدودتر می‌شود؛ به همین دلیل رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و تسلط کامل بر خودرو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.







وی همچنین از رانندگان خواست هنگام عبور از نقاط دارای آب‌گرفتگی، کنترل فرمان و وسیله نقلیه را حفظ کنند و از حرکات ناگهانی و سرعت غیرمجاز بپرهیزند.

امجدیان با اشاره به محدودیت تردد وسایل نقلیه دوچرخ در شرایط لغزندگی معابر خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۶۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تردد موتورسیکلت‌ها، موتورسیکلت‌های گازی و دوچرخه‌سواران در شرایط اعلام‌شده ممنوع است و راکبان باید به این موضوع توجه داشته باشند.

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