به گزارش تابناک؛ باشگاه پیکان به پاس سال‌ها تلاش و خدمات زنده‌یاد حمید علیدوستی به فوتبال ایران، تا چهلمین روز درگذشت این مربی فقید، با پیراهن مشکی در مسابقات رسمی خود به میدان خواهد رفت. حمید علیدوستی در سال‌۱۳۸۹ هدایت تیم فوتبال پیکان را در لیگ برتر بر عهده داشت.