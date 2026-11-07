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پیکان تا چهلم علیدوستی مشکی میپوشد
پیکان تا چهلمین روز درگذشت حمید علیدوستی، با پیراهن مشکی در مسابقات رسمی خود به میدان خواهد رفت.
به گزارش تابناک؛ باشگاه پیکان به پاس سالها تلاش و خدمات زندهیاد حمید علیدوستی به فوتبال ایران، تا چهلمین روز درگذشت این مربی فقید، با پیراهن مشکی در مسابقات رسمی خود به میدان خواهد رفت. حمید علیدوستی در سال۱۳۸۹ هدایت تیم فوتبال پیکان را در لیگ برتر بر عهده داشت.
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