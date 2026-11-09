گروه استان‌ها ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اینکه طهارت حقیقی تنها به پاکیزگی ظاهری و شرعی محدود نمی‌شود، گفت: طهارت نفس، دوری از گناه، حسادت، ریا، تکبر و هواهای نفسانی، از مهم‌ترین درس‌هایی است که باید از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) بیاموزیم.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در مراسم شب اول شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که در حسینیه سنندج برگزار شد، با اشاره به یکی از القاب آن حضرت، «طاهره»، به تبیین ابعاد معرفتی و اخلاقی این لقب پرداخت و اظهار کرد: در میان القاب متعدد حضرت زهرا(س)، لقب طاهره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه پیام‌های اخلاقی و تربیتی فراوانی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد.





طهارت حقیقی، پاکیزگی روح و جان انسان است

وی با تشریح مفهوم طهارت در آموزه‌های دینی افزود: طهارت در نگاه شرعی به سه بخش تقسیم می‌شود؛ طهارت از خبث به معنای پاکیزگی از نجاست، طهارت از حدث که با وضو و غسل حاصل می‌شود و مرتبه سوم، طهارت نفسانی و روحی است که از همه این مراتب اهمیت بیشتری دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان تصریح کرد: آنچه انسان را به کمال نزدیک می‌کند، پاک کردن روح و جان از آلودگی‌هایی همچون ریا، حسادت، دروغ، تکبر، غرور و گناه است؛ چراکه ممکن است فرد از نظر ظاهری پاکیزه باشد و وضو نیز داشته باشد، اما در باطن گرفتار آلودگی‌های اخلاقی و نفسانی باشد.

حضرت زهرا(س) الگوی کامل طهارت نفسانی است

پورذهبی با اشاره به آیه شریفه «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» از سوره واقعه و آیه «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا» از سوره شمس، به اهمیت تزکیه نفس در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: رستگاری انسان در گرو تزکیه نفس و دوری از آلودگی‌های درونی است و حضرت فاطمه زهرا(س) مظهر این طهارت و پاکیزگی روحی و معنوی هستند.

وی ادامه داد: لقب طاهره برای حضرت زهرا(س) بیانگر یک ویژگی پایدار و همیشگی است؛ یعنی پاکی‌ای که در همه حالات و شرایط همراه انسان باشد. ما نیز باید تلاش کنیم در مسیر اخلاق، معنویت و تهذیب نفس حرکت کنیم و از سیره اهل‌بیت(ع) الگو بگیریم.

تقوا، درمان بیماری‌های قلب و جان است

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به خطبه‌های ۱۰۵، ۱۶۰ و خطبه قاصعه در نهج‌البلاغه، بر ضرورت الگوگیری از پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و افزود: امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه بر جایگاه تقوا در درمان بیماری‌های قلبی و پاکسازی آلودگی‌های نفسانی تأکید می‌کنند.

پورذهبی خاطرنشان کرد: تقوای الهی می‌تواند چشم و دل انسان را بینا کند و بیماری‌های درونی را درمان کند؛ از همین رو، اگر می‌خواهیم در مسیر معنویت قرار بگیریم و از آلودگی‌های اخلاقی رهایی پیدا کنیم، باید به تقوا و مراقبت از نفس توجه جدی داشته باشیم.

وی با نقل خاطره‌ای از مرحوم میرزا اسماعیل دولابی درباره تأثیر تذکر اخلاقی بر رهایی انسان از آلودگی‌های نفسانی، اظهار کرد: گاهی یک تذکر از سوی انسان‌های اهل معرفت و صاحبان نفس می‌تواند مسیر زندگی فرد را تغییر دهد؛ بنابراین حضور در مجالس اخلاق و بهره‌گیری از آموزه‌های اهل‌بیت(ع) فرصتی برای رشد و تعالی روح انسان است.

ایمان، راه رهایی از بت‌های پنهان نفس

پورذهبی با اشاره به کلامی از حضرت فاطمه زهرا(س) درباره نقش ایمان در پاکسازی روح از شرک، گفت: اگر انسان می‌خواهد از وابستگی‌های نادرست، مقام‌پرستی، مال‌پرستی، شهوت‌پرستی و دیگر آلودگی‌های نفسانی رها شود، باید ایمان خود را تقویت کند و برای رسیدن به طهارت باطنی تلاش و تمرین داشته باشد.

وی تأکید کرد: باید از خداوند بخواهیم بیماری‌های قلبی و آلودگی‌های درونی ما را برطرف کند؛ چراکه با اصلاح درون و پاکسازی نفس، بسیاری از مشکلات انسان نیز در مسیر حل شدن قرار می‌گیرد.

روایت مظلومیت حضرت زهرا(س) و نگرانی برای امیرالمؤمنین(ع)

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روزهای پایانی عمر شریف حضرت فاطمه زهرا(س)، به بیان روایتی از مظلومیت آن بانوی بزرگ اسلام پرداخت و با اشاره به وضعیت جسمانی ایشان در بستر بیماری، از لحظات عاطفی و جان‌سوز گفت‌وگوی حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) یاد کرد.

وی با اشاره به نقل روضه‌گونه این گفت‌وگو اظهار کرد: در آن لحظات، هنگامی که امیرالمؤمنین(ع) در کنار بستر حضرت زهرا(س) گریه می‌کردند، آن حضرت با دست مجروح خود اشک‌های امام علی(ع) را پاک کردند و هنگامی که امیرالمؤمنین(ع) علت گریه ایشان را پرسیدند، حضرت زهرا(س) از نگرانی و مظلومیت علی(ع) پس از شهادت خود سخن گفتند.

پورذهبی در پایان با اشاره به مصائب امیرالمؤمنین(ع) و واقعه کربلا، به مظلومیت امام حسین(ع) و حوادث روز عاشورا پرداخت و با ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا(ع)، سخنان خود را به پایان رساند.