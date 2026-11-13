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تابناک
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ترکیه و قطر توافقنامه دفاع مشترک امضا کردند

رؤسای جمهور ترکیه و قطر با امضای توافقنامه دفاع مشترک، بر تقویت همکاری‌های نظامی و امنیتی میان دو کشور تاکید کردند.

کد خبر: 4201660تاریخ انتشار: 597 بازدید۰

اردوغان
به گزارش تابناک، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر توافقنامه دفاع مشترک میان دو کشور را امضا کردند.

اردوغان پس از امضای این توافقنامه گفت که ترکیه به همکاری با قطر برای جلوگیری از آغاز دوباره جنگ در منطقه خلیج فارس ادامه خواهد داد.

ریاست‌جمهوری ترکیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که اردوغان تأکید کرده است توافقنامه دفاع مشترک امضاشده، بُعد تازه‌ای به روابط آنکارا و دوحه خواهد افزود.

بر اساس این بیانیه، رئیس‌جمهور ترکیه همچنین بر تداوم تلاش‌ها برای توسعه و متنوع‌سازی همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی تاکید کرده است.

این توافقنامه در جریان دیدار دو طرف در استانبول و هم‌زمان با برگزاری دوازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی ترکیه و قطر امضا شد.

منبع: ایرنا

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برچسب ها

ترکیهاردوغانقطرامیر قطرتوافقنامه

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