سال گذشته، دونالد ترامپ تلاش کرد از طریق خطوط تلفنی و کانال‌های ارتباطی رسمی با کیم جونگ اون تماس بگیرد، اما هیچ‌کس پاسخ او را نداد.

وال استریت ژورنال نوشت: سال گذشته، دونالد ترامپ تلاش کرد از طریق خطوط تلفنی و کانال‌های ارتباطی رسمی با کیم جونگ اون تماس بگیرد، اما هیچ‌کس پاسخ او را نداد.

به گزارش تابناک، ترامپ در مرحله بعد نامه‌ای برای رهبر کره شمالی نوشت. مقام‌های کاخ سفید طرحی را طراحی کردند که بر اساس آن، گروهی در مقابل دفتر نمایندگی دائم کره شمالی در سازمان ملل در منهتن منتظر بمانند. هنگامی که یک دیپلمات کره شمالی از آنجا عبور کرد، اعضای این گروه به‌سرعت به سمت او رفتند و نامه را به دستش دادند.

اما آن دیپلمات کره شمالی بعدها در جریان نشستی در سازمان ملل، نامه را بدون آنکه باز کند، مقابل نماینده آمریکا روی میز انداخت.

ترامپ همچنین در جریان آخرین سفر خود به آسیا، تلاش کرد با کیم جونگ اون دیدار کند، اما بنا بر گزارش‌ها، رهبر کره شمالی شروطی را برای این دیدار مطرح کرد که واشنگتن قادر به پذیرش آن‌ها نبود.

از زمان آخرین دیدار دو رهبر در سال ۲۰۱۹، زرادخانه هسته‌ای کره شمالی از حدود ۲۰ تا ۳۰ کلاهک به نزدیک ۶۰ کلاهک افزایش یافته است. پیونگ‌یانگ همچنین موشک‌های بالستیک قاره‌پیمایی توسعه داده که قادرند خاک آمریکا را هدف قرار دهند.

اکنون کیم جونگ اون در تلاش است واشنگتن را وادار کند کره شمالی را به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت بشناسد.

منبع: انتخاب