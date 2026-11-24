گروه استان‌ها - طرح مدیریت محله‌محور در کهگیلویه و بویراحمد که از سال گذشته با هدف شناسایی مسائل محلات، افزایش مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی آغاز شده بود، اکنون وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که با محوریت مساجد، امامان جماعت و پایگاه‌های بسیج، به دنبال سازماندهی ظرفیت‌های مردمی برای پیگیری و رفع مشکلات محلات است.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، محله به‌عنوان نزدیک‌ترین سطح ارتباط مردم با مدیریت اجرایی، نقش مهمی در شناسایی نیازهای اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و خدماتی دارد. محدودیت منابع دولتی، پراکندگی ظرفیت‌های محلی و ضرورت دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات، از جمله عواملی است که طی سال‌های گذشته توجه به الگوهای مشارکتی در اداره محلات را افزایش داده است. بر همین اساس، طرح مدیریت محله‌محور با هدف تقویت نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت.

این برنامه در کهگیلویه و بویراحمد نیز از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و در ادامه، با تشکیل شوراهای پیشرفت محله، شناسایی محلات هدف و تعریف کارگروه‌های تخصصی دنبال شد. اکنون با رونمایی از مرحله جدید این طرح با رویکرد مسجد‌محوری، قرار است مساجد به کانون هماهنگی و اجرای برنامه‌های محلی تبدیل شوند.

آغاز مدیریت محله‌محور با ابلاغ وزارت کشور

برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور در سال ۱۴۰۴ با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد. این برنامه بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تقویت مشارکت ساکنان محلات و نقش‌آفرینی آنان در فرآیند توسعه اجتماعی تأکید دارد و در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم برای افزایش رضایتمندی اجتماعی و بهبود خدمات‌رسانی دنبال می‌شود.

در کهگیلویه و بویراحمد نیز با ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور، شناسایی محلات هدف و تشکیل شوراهای پیشرفت محله در دستور کار قرار گرفت. «یدالله رحمانی»، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، این طرح را از برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم برای پیشرفت همه‌جانبه و توسعه حقوق شهروندی دانسته و دسترسی آسان مردم به خدمات دولت، آگاهی از وضعیت محلات، تسریع در حل مشکلات و توانمندسازی ظرفیت‌های محلی را از اهداف آن عنوان کرده است.

تشکیل شوراهای محلات و شناسایی ظرفیت‌ها

در مراحل نخست اجرای طرح، ۱۸۳ محله به‌عنوان محلات الگویی برای تشکیل ساختار مدیریت محله در استان تعیین شد و به گفته «سید خدادوست موسوی»، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در آن مقطع ۱۰۰ شورای پیشرفت محله تشکیل شده بود. این شوراها با ایجاد کمیته‌های فرعی، وظیفه شناسایی آسیب‌ها، نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های محلات را بر عهده گرفتند تا مسائل برای بررسی و تعیین تکلیف به شوراهای راهبردی منتقل شود.

رحمانی نیز در نشست کارگروه مدیریت محله‌محور بر ضرورت سازماندهی این ظرفیت‌ها تأکید کرد و تشکیل شوراهای پیشرفت محله با محوریت امام جماعت و فعالیت شش کارگروه تخصصی ذیل آن‌ها را مورد توجه قرار داد. به گفته استاندار، ظرفیت‌های محلات پیش از این به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کردند و هدف طرح، قرار دادن این توانمندی‌ها در یک چارچوب هماهنگ برای پیگیری موضوعاتی همچون اشتغال، عمران، بهداشت، فرهنگ، آموزش، معیشت و امنیت است.

از مسائل عمرانی تا آمادگی در برابر بحران‌ها

در چهارمین نشست مدیریت محله‌محور شهرستان کهگیلویه که ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، روند اجرای مصوبات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در محلات مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، زکی‌زاده، کارشناس امور اجتماعی فرمانداری کهگیلویه، بر ضرورت ارائه گزارش مستند دستگاه‌ها از اقدامات انجام‌شده تأکید کرد و جلب مشارکت مردم، شناسایی دقیق مسائل و اولویت‌بندی مشکلات را از اهداف این برنامه دانست.

«الماس عابدی»، بخشدار دیشموک، نیز از تشکیل شوراهای محلات در شهر دیشموک و روستاهای بزرگ درغک و اسفندان خبر داد. «روح‌الله اسفرم»، شهردار دیشموک، در همین نشست گزارشی از شناسایی نیازهای محلات در حوزه‌هایی همچون فضاهای آموزشی، مسجد و حسینیه، پارک‌های محله‌ای، امکانات فرهنگی و ورزشی و زیرساخت‌های خدمات شهری ارائه کرد و اقدامات عمرانی شهرداری در زمینه آسفالت معابر، بهسازی پل‌ها، توسعه فضای سبز و تقویت ناوگان خدمات شهری را تشریح کرد.

«سید ایرج کاظمی‌جو»، فرماندار کهگیلویه، نیز با تأکید بر اینکه مدیریت محله‌محور باید به تریبون شنیدن صدای مردم تبدیل شود، خواستار حضور میدانی مسئولان، پیگیری مصوبات و مشارکت شوراهای محلات در انتقال مطالبات شهروندان شد. وی تأکید کرد که این برنامه نباید صرفاً به موضوعات عمرانی محدود شود و مسائل آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز باید در آن مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ پاسدار «امیر جهانتاب»، جانشین سپاه شهرستان کهگیلویه، نیز در این نشست بر ضرورت استفاده از ظرفیت معتمدان، نخبگان و مردم در تصمیم‌سازی‌های محلی تأکید کرد و مستندسازی مشکلات و ظرفیت‌های هر محله را زمینه‌ساز شناخت دقیق‌تر مدیران و تصمیم‌گیری مؤثرتر دانست.

در ادامه، استاندار کهگیلویه و بویراحمد مدیریت مصرف انرژی و ارتقای تاب‌آوری محلات در شرایط بحرانی را نیز از محورهای این طرح عنوان کرد. بر اساس توضیحات رحمانی، تعویض تجهیزات قدیمی و استفاده از تجهیزات استاندارد می‌تواند تا ۶۰ درصد مصرف برق و نصب تجهیزات کاهنده، مصرف آب را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. همچنین تجهیز مساجد به امکانات امدادی، آشپزخانه‌های پشتیبان و تشکیل تیم‌های فوریت‌های پزشکی محلی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای افزایش آمادگی محلات در شرایط بحرانی است.

شناسایی ۵۰۰ محله و ارزیابی تجربه‌های موفق

با ادامه اجرای طرح، دامنه شناسایی محلات در استان گسترش یافت. «سید خدادوست موسوی»، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در نشست مدیریت محله‌محور اعلام کرد که نزدیک به ۵۰۰ محله در سطح استان تعریف شده و شوراهای پیشرفت محلات به همراه کمیته‌های تخصصی آن‌ها شکل گرفته‌اند.

موسوی با اشاره به اینکه طرح از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده است، گفت: در مرحله فعلی، شناسایی و معرفی الگوها و تجربیات موفق در حوزه‌های عمرانی، معیشتی، حمایتی، زیرساختی، فرهنگی، امنیتی و بهداشتی در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، جشنواره استانی معرفی محلات برتر در آبان و آذر برگزار می‌شود و منتخبین پس از داوری، برای حضور در جشنواره ملی به وزارت کشور معرفی خواهند شد. معرفی برترین‌های کشوری نیز طبق تقویم سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تا ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

آغاز فصل جدید از مساجد؛ بسیج دبیر شوراهای محلات

مرحله جدید طرح مدیریت محله‌محور با رویکرد مسجد‌محوری، روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان کهگیلویه و بویراحمد و ارتباط ویدئوکنفرانسی با رئیس‌جمهور رونمایی شد. در این مرحله، مساجد به‌عنوان محور سازماندهی ظرفیت‌های مردمی و قرارگاه اجرایی مدیریت محلات در نظر گرفته شده‌اند و قرار است امامان جماعت، پایگاه‌های بسیج و دستگاه‌های متولی در کنار یکدیگر برای شناسایی و پیگیری مسائل محلات فعالیت کنند.

«سردار مصطفی مثنوی»، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، در این آیین با اشاره به آغاز مرحله جدید مدیریت محله‌محور در سراسر کشور گفت: این مرحله با رویکرد مسجد‌محوری و همکاری نهادهای متولی برای حل مسائل محلات اجرایی خواهد شد. وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری و حمایت دولت از این برنامه اظهار کرد: امیدواریم در قالب این طرح شاهد تحول در حوزه مسجد و نقش‌آفرینی آن در حل مسائل محلات باشیم.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش امامان جماعت و پایگاه‌های بسیج در اجرای این برنامه تصریح کرد: با حضور همه ارکان مسجد در نقش‌های مختلف و دبیری پایگاه‌های بسیج در مساجد استان، زمینه نقش‌آفرینی بیشتر نوجوانان، جوانان و سایر ارکان مسجد فراهم خواهد شد. به گفته وی، همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای متولی نیز برای اجرای بهتر این برنامه ضروری است.

مثنوی با اشاره به جایگاه مساجد در ساختار اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، این استان را از مناطق پیشرو در این حوزه دانست و گفت: مسجد به دلیل هماهنگی و همگرایی قومی و مذهبی، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم استان دارد و امید است با ادامه این مسیر، روند رسیدگی به مسائل محلات شتاب بیشتری بگیرد.

بر اساس این برنامه، مسجد صرفاً محل برگزاری فعالیت‌های عبادی و مذهبی نخواهد بود، بلکه قرار است به کانون ارتباط مردم با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمات‌رسان تبدیل شود؛ ظرفیتی که در آن امام جماعت، پایگاه بسیج، معتمدان محلی و نمایندگان دستگاه‌ها می‌توانند مسائل هر محله را شناسایی، اولویت‌بندی و برای پیگیری آن‌ها هماهنگی کنند.

این مرحله جدید در ادامه ساختار شوراهای پیشرفت محله و برنامه‌های یک‌ساله مدیریت محله‌محور آغاز شده است و قرار است با استفاده از ظرفیت مساجد، مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مسیر شناسایی و پیگیری مطالبات محلی را سازمان‌یافته‌تر کند.