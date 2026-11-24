رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعهدات ایران در پیمان NPT، خروج از این پیمان را یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای تقویت توان بازدارندگی کشور دانست.

به گزارش تابناک، بحث درباره ماندن یا خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در فضای سیاسی و امنیتی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که در پی تداوم فشارها علیه برنامه هسته‌ای ایران و انتقادها از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در همین زمینه، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد صریح از دستاوردهای عضویت ایران در این پیمان، معتقد است تعهدات پذیرفته‌شده نه‌تنها منفعت مورد انتظار را برای کشور به همراه نداشته، بلکه زمینه‌هایی برای فشار و سوءاستفاده دشمن فراهم کرده است.

عضویت در NPT چه نفعی برای ایران داشته است؟

جوکار با تأکید بر اهمیت بررسی مجدد عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، گفت: خروج از NPT برای ما حتماً موضوع مهمی است؛ چراکه این پیمان هیچ نفعی برای ما نداشته و صرفاً چشم دشمن را نسبت به تأسیسات و توان هسته‌ای ما روشن کرده است. تعهدات این پیمان به نفع ما نبوده و فرصت‌هایی را در اختیار دشمن قرار داده است.

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این پیمان و تعهدات متقابل کشورهای عضو افزود: قرار بوده عضویت در NPT زمینه همکاری میان اعضا و حمایت از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را فراهم کند؛ اما باید دید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عمل چه نقشی برای ایران داشته است.

به گفته او، به‌ جای همکاری و فراهم کردن امکان بهره‌گیری از مزایای انرژی هسته‌ای در عرصه‌های مختلف، آنچه ایران تجربه کرده، جاسوسی از اطلاعات، کارشکنی و صدور قطعنامه علیه کشور در شورای حکام بوده است.

وقتی تعهدات هست اما مزایایی در کار نیست

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه ایران از مزایای مورد انتظار عضویت در این پیمان برخوردار نشده است، اظهار کرد: حتی زمانی که کشور برای استفاده از ظرفیت‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای اقدام کرده، با محدودیت‌ها و موانع مختلف مواجه شده است.

از نگاه جوکار، ماندن در NPT در شرایطی که همکاری‌های وعده‌داده‌شده انجام نمی‌شود، خود می‌تواند مشکلات و محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد کند.

جوکار همچنین با اشاره به تداوم تهدیدها علیه ایران و احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای کشور به شورای حکام و صدور قطعنامه‌های جدید، گفت: چنین اقداماتی در شرایط فعلی اثربخشی تعیین‌کننده‌ای برای طرف مقابل نخواهد داشت و ایران باید درباره دکترین هسته‌ای خود بازنگری کند.

خروج از NPT و تقویت توان بازدارندگی

وی در ادامه، با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم نه عضو NPT است و نه پادمان‌های مربوط را امضا کرده، اما کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد.

جوکار معتقد است: ایران نیز برای افزایش توان بازدارندگی خود می‌تواند خروج از این پیمان را به‌عنوان یکی از گزینه‌ها بررسی کند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در عین حال تأکید کرد که خروج از NPT باید در شرایط خاص و با محاسبه مزیت‌های آن برای کشور صورت بگیرد.

به گفته این نماینده مجلس، وقتی آژانس و کشورهای عضو به تعهدات خود در زمینه همکاری و حمایت از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای عمل نکرده‌اند و عضویت در این پیمان برای ایران بیشتر هزینه و محدودیت به همراه داشته است، بازنگری در این وضعیت و بررسی گزینه خروج می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.