وسلی اسنایدر با تمجید از شخصیت کریستیانو رونالدو، او را یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال دانست و تأکید کرد که ستاره پرتغالی بیش از هر چیز شایسته احترام است.



به گزارش تابناک، وسلی اسنایدر، هافبک سابق فوتبال هلند، با یادآوری دوران هم‌بازی بودن با کریستیانو رونالدو، از ابعاد کمتر دیده‌شده شخصیت این فوق‌ستاره پرتغالی صحبت کرد و گفت برخلاف تصوری که برخی از او دارند، رونالدو انسانی صمیمی و خوش‌قلب است.

اسنایدر درباره رابطه‌اش با رونالدو گفت: «او انسان فوق‌العاده‌ای است. کریستیانو آن شخصی نیست که خیلی‌ها تصور می‌کنند. یکی از خود ما بود و قلب بسیار مهربانی دارد. همیشه در قسمت عقب اتوبوس کنار من می‌نشست، مدام با هم صحبت می‌کردیم و او آدم شوخ‌طبعی هم بود.»

این بازیکن پیشین فوتبال هلند با اشاره به تداوم این ویژگی‌ها در شخصیت رونالدو افزود: «حتی حالا هم وقتی گاهی او را می‌بینم، هنوز همان آدم است. از نظر من، او یک اسطوره واقعی و یکی از بهترین بازیکنانی است که در این سیاره دیده‌ایم. باید احترام بیشتری برایش قائل باشیم.»

منبع: خبرآنلاین

