گروه استان‌ها - به مناسبت آستانه فرارسیدن روز مادر و ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، دیوارنگاره «آغوش آسمان» با محوریت تجلیل از مقام شامخ مادران شهدا و ادای دین به حاجیه خانم «طاهره سرباز» (مادر خانواده شهیدان رستمی و کیالها) در بلوار مدرس قزوین اکران شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، به مناسبت آستانه فرارسیدن روز مادر و ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، دیوارنگاره «آغوش آسمان» با محوریت تجلیل از مقام شامخ مادران شهدا و ادای دین به حاجیه خانم «طاهره سرباز» (مادر خانواده شهیدان رستمی و کیالها) در بلوار مدرس قزوین اکران شد.

این اثر هنری به همت حوزه هنری استان قزوین طراحی و اجرا شده است تا قاب کوچکی باشد از وسعت دریای صبر و ایثار مادران شهدا و پاسداشت کانون گرم خانواده.

گفتنی است حاجیه خانم طاهره سرباز مادر هشت شهید بزرگوار است که در جریان جنگ رمضان با ترور مستقیم رژیم غاصب صهیونیستی در منزل شخصی خود به شهادت رسیدند.