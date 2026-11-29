گرو استان‌‎ها - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان از پلمب سه واحد مشاور املاک به اتهام اخلال در بازار مسکن و خریدوفروش با قیمت‌های کاذب خبر داد و گفت: متصدیان این واحدها پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان ؛ سرهنگ «امیرحسین جباری» رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان، در این رابطه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تأمین نظم و امنیت و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از تعدادی واحد صنفی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان بررسی‌ها و رصدهای اطلاعاتی، سه واحد صنفی مشاور املاک به دلیل اخلال در بازار املاک و انجام معاملات با قیمت‌های کاذب شناسایی و پلمب شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان با اشاره به تشکیل پرونده برای متصدیان این واحدها، گفت: افراد مربوطه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

جباری در پایان ضمن قدردانی از همکاری اصناف و شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی و موارد مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند و در اجرای طرح‌های نظارتی و پیشگیرانه همکاری کنند.