پلمب ۳ مشاور املاک متخلف در همدان/ با قیمتسازی در بازار مسکن برخورد میشود
گرو استانها - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان از پلمب سه واحد مشاور املاک به اتهام اخلال در بازار مسکن و خریدوفروش با قیمتهای کاذب خبر داد و گفت: متصدیان این واحدها پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان؛ سرهنگ «امیرحسین جباری» رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان، در این رابطه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تأمین نظم و امنیت و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از تعدادی واحد صنفی بازدید کردند.
وی افزود: در جریان بررسیها و رصدهای اطلاعاتی، سه واحد صنفی مشاور املاک به دلیل اخلال در بازار املاک و انجام معاملات با قیمتهای کاذب شناسایی و پلمب شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان با اشاره به تشکیل پرونده برای متصدیان این واحدها، گفت: افراد مربوطه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
جباری در پایان ضمن قدردانی از همکاری اصناف و شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی و موارد مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند و در اجرای طرحهای نظارتی و پیشگیرانه همکاری کنند.
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