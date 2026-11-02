به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اصغر دریایی»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، از برگزاری آزمون کتبی رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم در قالب بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت خبر داد و اظهار کرد: ۹۸۶ نفر از قرآن‌پژوهان و علاقه‌مندان استان در بخش‌های مختلف این آزمون شرکت می‌کنند.

وی افزود: این آزمون روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح و هم‌زمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد و به‌منظور برگزاری مطلوب آن، شیوه‌نامه اجرایی شامل اقدامات پیش از آزمون، حین برگزاری و پس از آن به حوزه‌های امتحانی ابلاغ شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای آماده‌سازی حوزه‌های امتحانی گفت: انتخاب مکان مناسب با دسترسی آسان، تفکیک فضای حضور داوطلبان زن و مرد، رعایت فاصله استاندارد صندلی‌ها و تأمین امکاناتی نظیر نور کافی، تهویه مناسب، سیستم صوتی و امکانات بهداشتی از جمله الزامات برگزاری آزمون است.

دریایی اضافه کرد: برای داوطلبان روشندل نیز فضای جداگانه به همراه منشی پیش‌بینی شده است تا امکان حضور و شرکت در آزمون برای همه متقاضیان فراهم باشد.

وی درباره ضوابط اجرایی روز آزمون بیان کرد: عوامل اجرایی از ساعت ۸ صبح در حوزه‌ها مستقر می‌شوند و درهای سالن حداقل نیم‌ساعت پیش از آغاز آزمون باز خواهد شد. احراز هویت داوطلبان با ارائه کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به جلسه انجام می‌شود و ورود قرآن، تلفن همراه و جزوه به سالن امتحان ممنوع است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: آزمون با قرائت آیاتی از قرآن کریم و بزرگداشت یاد رهبر شهید آغاز می‌شود و توضیحات لازم درباره زمان پاسخگویی و نحوه تکمیل پاسخنامه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه داوطلبان تأخیردار حداکثر تا ساعت ۹:۱۵ امکان ورود به جلسه را دارند، افزود: تحویل پاسخنامه و خروج از سالن نیز زودتر از ۳۰ دقیقه پس از آغاز آزمون مجاز نخواهد بود؛ همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند پس از پایان آزمون، دفترچه سؤالات را با خود ببرند.

دریایی با تأکید بر نظارت بر فرآیند برگزاری و تصحیح پاسخنامه‌ها تصریح کرد: پاکت سؤالات و پاسخنامه‌ها با نظارت حراست تحویل و گشوده می‌شود و پاسخنامه‌ها نیز پس از پایان آزمون در پاکت‌های مهروموم‌شده و تحت نظارت حراست به نزدیک‌ترین مرکز تصحیح ماشینی ارسال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تأیید اشکال محتوایی در هر یک از سؤالات از سوی کمیته علمی ستاد اجرایی، سؤال موردنظر برای تمامی داوطلبان حذف خواهد شد.

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