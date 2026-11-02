گروه استان‌ها - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، با تأکید بر جایگاه تاریخی یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نماد هویت استکبارستیز انقلاب اسلامی دانست و بر حضور گسترده و آگاهانه مردم، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان، در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد.

«سید محمد سادات»، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به اهمیت تاریخی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و یادآور سه حادثه ماندگار شامل تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ است.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان پرچمدار هویت استکبارستیز انقلاب اسلامی است، افزود: این روز نماد مقاومت امت اسلامی در برابر سلطه‌گری غرب و فرصتی برای تبیین ریشه‌های تاریخی مبارزه با استکبار برای نسل جوان و نوجوان به شمار می‌رود.

سادات با اشاره به تحولات منطقه و حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی تصریح کرد: آمریکا امروز نه‌تنها استقلال ملت‌ها را هدف قرار داده، بلکه با حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی از رژیم صهیونیستی، در جنایات این رژیم علیه ملت مظلوم فلسطین نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، استکبارستیزی را یکی از محورهای اصلی هویت انقلاب اسلامی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر گفتمان مقاومت و مقابله با سلطه‌طلبی، عزت، پیشرفت و سعادت ملت ایران را در گرو ایستادگی در برابر استکبار می‌داند.

وی حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را فرصتی برای تقویت روحیه مقاومت و پایداری، آگاهی‌بخشی به نسل جوان و تحکیم وحدت و همبستگی میان ملت‌های آزاده عنوان کرد.

سادات در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور منسجم و باشکوه مردم در سایه ولایت و اقتدار نیروهای مسلح، امسال شاهد خلق حماسه‌ای متفاوت در ۱۳ آبان باشیم؛ حضوری که موجب ناامیدی دشمنان و تقویت امید در دل آزادی‌خواهان جهان شود.

انتهای پیام/